Microplastics zitten volop in sperma: waarschijnlijk ook bij jou

We weten al dat we microplastics binnenkrijgen door vis die we eten, of scrubs die we gebruiken, maar wist je dat het echt overal zit? Nieuw onderzoek wijst uit dat microplastics ook in sperma zitten. Niet bij sommige mensen, maar bij iedereen die werd onderzocht. Nu waren dat 36 mensen, maar de kans is heel groot dat het ook bij jou het geval is. Dit kan een risico vormen voor de vruchtbaarheid.

Microplastics in sperma

Wereldwijd genomen is er een daling te zien in de vruchtbaarheid van mensen en onderzoekers bekijken waar dat door zou kunnen komen. In China werden 36 mannen uit de regio Jinan getest. Geen mensen die de items maken die wij weer op AliExpress en Temu kopen: mensen die in hun dagelijkse beroep helemaal niets met plastic of de plastic industrie te maken hadden. Ze leverden allemaal een cupje in met hun sperma, zodat dit getest kon worden op de typen microplastics die erin voorkwamen. Wat blijkt? Er zitten wel degelijk microplastics in sperma.

De hoeveelheid is ook flink: 2 deeltjes per sample (0,72 tot 7,02 μm) en in totaal vonden de onderzoekers acht verschillende typen polymeren. Vooral polystyreen kwam veelvuldig voor: beroemd van onder andere wegwerpservies en piepschuim verpakkingsmateriaal. En dat zit er niet gewoon niks te doen: monsters die stukjes polyvinylchloride plastic bevatten, toonden een lagere beweeglijkheid van het sperma.

Wat gebeurt er met die microplastics?

In een wereld waarin de gemiddelde persoon wekelijks ongeveer één pinpas aan plastic binnenkrijgt, is het geen wonder dat dit ook in onze voorplantingsregionen terechtkomt. Zelfs in de lucht zitten deeltjes die je inademt. Het is eigenlijk inmiddels onmogelijk geworden om geen microplastics in te ademen. En alleen de deeltjes van 150 µm worden uitgescheiden via de ontlasting. Wat er precies met de kleinere deeltjes gebeurt, daar moet ook meer onderzoek naar komen, maar duidelijk is wel dat het zich dus ook manifesteert in het zaad van de man, en dat kan voor grote problemen zorgen. Meer weten? Lees dan Science of the Total Environment.