Gratis Netflix is misschien wel dichterbij dan je denkt

Het is een vreemde gewaarwording: terwijl enerzijds streamingdiensten steeds duurder worden, waardoor we echt vaker genoodzaakt zijn om te kiezen tussen de verschillende streamingdiensten die we gebruiken, is er tegelijkertijd een mogelijkheid dat je straks gratis Netflixt. Dit is hoe dat zit.

Gratis Netflix

Gratis Netflixen kan ongetwijfeld ook op wat illegale manieren, maar je kunt straks misschien wel helemaal volgens de regels Netflixen zonder daar ook maar een euro voor te hoeven betalen. Het abonnement komt zelfs gewoon bij Netflix zelf vandaan, dus er hoeven ook geen constructies te volgen via providers enzovoorts. Het zit als volgt: Netflix wil waarschijnlijk zijn abonnement met advertenties gratis aanbieden.

De tip "Netflix te duur? Neem Amazon prime!" is toch een beetje hetzelfde als "auto te duur? Koop een driewieler!" pic.twitter.com/99lsPxkfQL — Thijs (@TharusThijs) January 21, 2022

Je moet dan wel wat reclame kijken, een x aantal minuten per uur, maar je hoeft dan helemaal nop te betalen voor je abonnement. Netflix is niet van plan om dat overal beschikbaar te maken, maar er wordt wel gekeken naar zowel Azië als Europa, dus misschien hebben we geluk. Welke landen er precies tussen zitten is onbekend. Netflix kijkt hierbij vooral naar markten die nog niet hun volle potentie hebben bereikt en waarin mensen mogelijk wat minder te besteden hebben. Als er immers iets een luxe product is, dan is dat wel een streamingdienst zoals Netflix.

Netflix met advertenties

Als we kijken naar de populariteit en welvaart in Nederland verwachten we niet direct de uitgelezen markt te zijn voor zo’n plan van Netflix, maar tegelijkertijd zijn we eerder voor een streamingdienst het testland geweest (dank je Disney+!) en dat beviel goed. Netflix zou sowieso Duitsland en Japan op zijn vizier hebben, dus het is ook weer niet alsof het naar arme landen kijkt. Het is wel afwachten of Netflix het echt gaat doen: het is nog een gerucht dat wordt verspreid door Bloomberg op basis van bronnen in de buurt van Netflix. Wel is dit niet nieuw voor Netflix: in Kenia heeft het deze test al eerder gedaan, maar is er daar wel mee gestopt.

@NetflixNL leuk die aankondiging dat abonnementskosten met 20% omhoog gaat van 16 naar 19 Euro. Waarom?? Wat krijg ik dan meer? #netflixduur ik denk er over na om op te zeggen, voldoende alternatieven pic.twitter.com/jav9suB22P — Jeroen Smits (@jsmits75) May 29, 2024

Iets heel goedkoop of gratis aanbieden is natuurlijk heel slim: zo laat je mensen ergens kennis mee maken, waardoor ze op den duur mogelijk een duurder abonnement af gaan nemen omdat ze die reclames zat zijn. Het is ook wat winkels zoals Primark doen: in eerste instantie erg goedkoop zijn bij introductie, maar daarna de prijzen wel ietsjes omhoog gooien. Je hebt je publiek immers al binnen, die komen wel terug. Wel verwachten we dat Netflix niet meteen alle content zal aanbieden die het rijk is, maar ook dat is niet zeker.