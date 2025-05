Iconische actrices hebben het op elkaar gemunt in The Old Guard 2

Uma Thurman en Charlize Theron hebben het in het echte leven gelukkig niet op elkaar gemunt, maar als ze het moeten acteren, dan komt dat er goed uit. In de trailer van The Old Guard 2 zien we hoe hun twee personages flink botsen.

The Old Guard 2

De opvolger draait wederom om een wereld vol moordenaars die met elkaar strijden. Iedereen is agressief, iedereen wil strijden en het de belofte van deze flick is dan ook: actie. Het lijkt er vooral op dat The Old Guard uit 2020 misschien zelfs minder goed zal zijn dan zijn opvolger. Het is ook niet makkelijk om een film te maken op basis van een boek (namelijk dat van Leandro Fernandez).

Toch lijkt Netflix het inmiddels wel onder de knie, want er komt een opvolger en de trailer ziet er goed uit. 2 juli verschijnt de film op Netflix.