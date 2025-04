Een Oscar voor stuntmannen: dit zijn 8 mooie filmstunts

Yes, The Academy heeft bekendgemaakt dat er vanaf nu ook een Oscar-beeldje wordt uitgereikt aan stuntmannen en -vrouwen. Een mooie ontwikkeling, want zij leveren een enorm belangrijke bijdrage aan films. Yes, ook in een tijd waarin alles met computers kan worden verfraaid -en zelfs gedaan-. Misschien wel juist om die reden. Dit zijn 8 mooie filmstunts die je zeker moet kennen.

Atomic Blonde

Wij vinden de film ondergewaardeerd, want Charlize is in deze actiefilm supertof. En als je daar nog niet van overtuigd was, dan word je dat wel als je het gevecht in het trappenhuis ziet. Kijk zelf maar: