House of the Dragon seizoen 3 bevat een bekende van Andor

Waarom zou je in een succesvolle serie spelen, als je er ook twee voor je rekening kan nemen? Andor-acteur Joplin Sibtain heeft een rol gescoord in de populaire Game of Thrones-spin-off House of the Dragon. Hij is niet alleen: er zijn meer nieuwe castleden aangekondigd voor de HBO Max-serie.

House of the Dragon

De goede vriend van Cassian Andor komt naar Westeros in het derde seizoen van House of the Dragon. Hij vergezelt daarbij andere nieuwkomers, namelijk Tom Cullen (The Gold) en Barry Sloane (The Sandman). Het drietal speelt de rollen van Ser Jon Roxton, Ser Luthor Largent en Ser Adrian Redfort.

Als je de boeken hebt gelezen dan komen deze namen je waarschijnlijk erg bekend voor. Ser Jon Roxton is de persoon die in de Targaryen burgeroorlog het Valyerian-stalen zwaard Orphan-Maker gebruikte. Ser Luthor is de grote commandant van de stadswacht van King’s Landing en Ser Adrian maakt deel uit van de Queensguard van Rhaenyra Targaryen.

Er komen dus vrij veel nieuwe gezichten naar de serie, maar dat is niet zo gek: in deze HBO Max-show rolt er nog wel eens een kopje. Andere nieuwe heren die zich aandienen zijn James Norton (Bob Marley: One Love) die Ormund Hightower speelt, Tommy Flanagan (Sons of Anarchy) die Lord Roderich Dustin speelt en Dan Fogler (Fantastic Beasts and Where to Find Them) die Ser Thorrhen Manderly speelt. Dit drietal was echter al eerder bekendgemaakt.