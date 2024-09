Schrijver Game of Thrones bekritiseert House of the Dragon

George R.R. Martin is een uitgesproken man. Als de schrijver van Game of Thrones wordt hij door menig fantasyfan op handen gedragen. Alleen is hij voor bijvoorbeeld HBO, dat veel met zijn materiaal werkt, wel een uitdaging om mee te werken. Zo wijdde hij een blog aan het nieuwe seizoen van House of the Dragon waarin hij niet bepaald mild is. Let op: dit artikel bevat spoilers.

George geïRRiteerd Martin

Het blog waarom het gaat is inmiddels zelfs offline gehaald: zo niet-mals is de auteur over de serie. Althans: over een deel ervan. Hij is enthousiast over de eerste twee afleveringen. Hij waardeert hoe mooi ze zijn, hoe goed geregisseerd en hoe goed het acteerwerk is. Waar hij echter problemen mee heeft is een aanpassing die de showrunner heeft gedaan ten opzichte van het boek. Hij is zo negatief dat HBO zich genoodzaakt voelde er een statement over naar buiten te brengen.

Het probleem zit hem volgens de auteur in de vertelling Blood and Cheese. Hierin gaat Jaehearys dood en hoewel dat ook deel is van het boek, is de context essentieel. Aegon en Helaena hebben in het boek drie kinderen: dochter Jaehaera, zoon Jaehaerys en nog een zoon die Maelor heet. In de serie bestaat Maelor niet. In het boek moet Helaena kiezen tussen haar twee zoons: anders worden al haar kinderen vermoord. Ze is in alle staten natuurlijk en wil zelfs haar eigen leven opgeven, maar dat is geen optie. Ze kiest Maelor, maar Jaehaerys wordt gedood. Pure evil dus. En het kan erger: Maelor wordt wel verteld dat zijn moeder eigenlijk hem wilde opofferen. Oef.

Waar is Maelor?

In de serie loopt dat natuurlijk heel anders. Jaehaerys legt het lootje, maar Helaena geeft haar eigen leven niet op. Ze biedt alleen een duur sieraad aan. Maelor lijkt niet te bestaan. Hoewel de scène alsnog heel intens is, is de context een stuk minder schokkend. Dat is ook wat George R.R. Martin zegt: “Ik vond de acteurs uitstekend, die de moordenaars spelen… maar de personages zijn in het boek wreder, harder en angstaanjagender. Helaena meer toont in het boek meer moed en kracht, door haar eigen leven op te offeren om haar zoon te redden. Het aanbieden van een sieraad is ook.. ja, gewoon niet hetzelfde. Het ‘Sophie’s Choice’ aspect is juist het sterkste deel van de serie, het donkerste. Het is niet oke om dat te verliezen en kijkend naar reacties zijn de fans dat met me eens.”

Hij maakt zich ook zorgen over het derde seizoen: waarom zou Helaena zichzelf nog het leven ontnemen als ze hoort dat haar zoon Maelor ook dood is? Die is nu niet aanwezig, dus hoe zit dat dan? Welk event gaat haar triggeren? Martin maakt zich er zorgen over en verwacht meer ‘toxische’ scènes in seizoen 3.

HBO

HBO reageert op zijn blog, dat niet meer online staat: “Er zijn maar weinig grotere fans van George R.R. Martin en zijn boek Vuur & Bloed dan het creatieve team van House of the Dragon, zowel in de productie als bij HBO. Bij het verfilmen van een boek moet de showrunner vaak moeilijke keuzes maken over de personages en verhalen die het publiek zal volgen. Wij geloven dat Ryan Condal en zijn mensen een buitengewone prestatie hebben geleverd en dat de miljoenen fans die de serie in de eerste twee seizoenen heeft vergaard ervan blijven genieten.”

We zijn benieuwd naar meer gepeperde meningen van de schrijver: goed zijn blog volgen op nieuwe content dus.