Het mysterie rondom het geannuleerde The Acolyte gaat door

Disney heeft vorig jaar na een seizoen besloten The Acolyte te annuleren. Star Wars-fans waren het er soms niet mee eens, soms wel, maar of het je serie is of niet: het is een vreemde keuze van de Mouse House. Het was namelijk wel een frisse wind in het soms hier en daar toch wat stoffige Star Wars-universum. Nu is er nog een reden bijgekomen om je af te vragen waarom The Acolyte een vroege dood moest sterven.

Weet je wat vorig jaar de meest gekeken serie was op Disney+? Het was niet The Acolyte: het was Percy Jackson and the Olympians. Met 3 miljard minuten heeft die serie het met afstand gewonnen van de rest. De nummer twee werd met met 2,7 miljard minuten ook goed bekeken, schrijft Deadline. Die nummer 2 is The Acolyte. Waarom zou Disney een serie annuleren die zulke goede kijkcijfers heeft?

Heeft het te maken met de kritiek op hoe ‘woke’ de serie was? Disney heeft een honkbal-productie die dit jaar verschijnt ook aangepast na kritiek over een transgender die erin zou voorkomen. Dat was iets wat ouders maar zelf met hun kinderen moesten bespreken, stelde Disney zo ongeveer. Lijdt The Acolyte ook al hetzelfde probleem: was het allemaal net even te inclusief?