Final Destination Bloodlines review: de dood dendert lekker door

Dansen met Death

In de nieuwe film zien we hoe het voorkomen van een aantal doden ervoor zorgt dat er nog jarenlang een kat-en-muisspel plaatsvindt tussen de doelwitten en ‘De Dood’, ook wel Death, in deze franchise. Kan het worden voorkomen, of komen alle mensen uiteindelijk toch noodlottig aan hun einde? We volgen een jong meisje dat allemaal verschrikkelijk nare dromen heeft. Ditmaal niet eens van wat er nog aan sterfgevallen staat te gebeuren, maar juist wat er in het verleden is gebeurd. Voor antwoorden op de vragen die ze heeft moet ze echter naar haar oma, waarmee ze geen contact meer heeft. En daar zijn redenen voor…

Verder zal ik niets van het verhaal spoilen en ook zeker geen doden navertellen, want daar moet je je lekker door laten verrassen in het rode fluweel. Wat ik wel kan zeggen is dat Final Destination terug is met een meeslepend verhaal dat je de hele 1 uur en 50 minuten lang zal vermaken. Het wordt nooit saai, het remt nooit te veel af: er zit altijd wel een lekker tempo in waar de personages -en natuurlijk De Dood- mee bezig zijn. Vrijwel alles wat gebeurt klopt op een bepaalde manier wel.

Wat ik vooral aan de film waardeer is hoe de regisseurs, Zach Lipovsky en Adam B. Stein, spelen met je verwachting. Je denkt: ‘Och ja, nu gaat hij daar staan en dan valt x op hem, of wordt hij gespiest door Y. Echter blijkt je het zeker niet altijd juist te hebben en dat verrassingselement is misschien nog wel leuker dan wanneer iemand juist wel op een of andere bizarre manier de pijp aan Maarten geeft.