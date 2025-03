Final Destination is terug: check de trailer van Bloodlines

“Je kunt je familie niet uitkiezen, dus je moet gewoon houden van de familie die je hebt.” Je kunt het ermee eens zijn of niet, maar tijd om er goed over na te denken krijg je niet in de trailer van Final Destination. De heerlijke filmfranchise waarin de ene na de andere dode valt door allerlei bizarre kettingreacties is terug. In Bloodlines wordt zelfs een soort oorsprongsverhaal verteld over ‘de geboorte van de dood’, en eigenlijk vooral de visioenen.

Final Destination: Bloodlines

Het toffe aan Final Destination is dat de manieren waarop mensen omkomen enerzijds heel vreemd zijn, maar tegelijkertijd ook een soort herkenbaar. Hoeveel mensen beginnen niet over de film als ze op de snelweg achter een oplegger met boomstammen rijden? Veel menselijke angsten komen erin voorbij en vooral die aaneenschakeling aan kettingreacties waarna iemand noodlottig tot zijn einde komt zit vaak heel goed in elkaar.

16 mei draait Final Destination: Bloodlines in de bioscoop.