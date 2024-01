20 films die dit jaar 24 jaar oud zijn geworden

Als we het ook hebben over films die dit jaar gaan verschijnen, dan moeten we het ook hebben over films die dit jaar de magische leeftijd van 24 jaar behalen. Het is immers 2024. Tijd om je even oud te voelen, of je in ieder geval te laten inspireren om de film te kijken. Dit zijn 20 iconische films die maar liefst 24 jaar oud worden dit jaar. 1. Mission Impossible II Tom Cruise op zijn allerbest, namelijk als een man die de missie aangaat.

2. Unbreakable Een briljante film over een man die altijd alles breekt, en een man die niets breekt, wat uiteindelijk een heel 'superheldenuniversum' is geworden.

3. Romeo Must Die Het is een bitterzoete film, want hij is erg leuk, maar het is ook een van de laatste keren dat Aaliyah werd gefilmd.

4. Dinosaur De duurste filmrelease van 2000 was Dinosaur, De research, de computeranimatie.. En dat terwijl de film het uiteindelijk niet eens zo heel geweldig deed. Het kostte in ieder geval 127,5 miljoen dollar om de prent te maken, en dat was natuurlijk gedaan door Disney, die zo diep in zijn buidel kan tasten.

5. Snatch Heerlijke Britse accenten en heel heftige actie zetten Guy Ritchie nog meer op de kaart dankzij deze film: Snatch.

6. Memento Memento is een film die veel mensen gaaf vonden omdat hij een interessant concept bood. Een film over een man die ene heel gat in zijn geheugen heeft en zint op wraak. Maar daarvoor moet hij wel begrijpen wat hem nou is overkomen.

7. Dude, Where’s My Car? Voor de huidige generatie is The Hangover waarschijnlijk die film, maar voor The Hangover was er Dude, Where's My Car? Een hilarische film met Ashton Kutcher en Sean William Scott die jongeren spelen die na een geweldige nacht hun auto niet meer kunnen terugvinden. Oeps. Wat is er allemaal gebeurd?

8. Gone in 60 Seconds Mooie auto's, criminaliteit, actie en dat allemaal met Angelina Jolie en Nicholas Cage in de hoofdrollen. Hier zouden we graag een remake van zien.

9. Final Destination Deze film zou uiteindelijk uitgroeien tot een iconische filmreeks waardoor veel mensen liever niet achter een truck met boomstammen rijden. In Final Destination wordt gespeeld met visioenen en ongelukken die ook daadwerkelijk gebeuren: vaak op heel nare manieren. In Final Destination ging het vooral om dat vliegtuig, al was dat pas het topje van de ijsberg.

10. Shaft Samuel L Jackson speelt Shaft, een stoere gast. Wat deed hij verder ook alweer? Ja, dat blijft toch echt stoer zijn.

11. Road Trip In 2000 wemelde het nog van de American Pie-achtige tienerfilms en Road Trip is daar een goed voorbeeld van. Een film over tieners die op een roadtrip gaan en dan allerlei domme dingen doen. Dat allemaal om een sekstape tegen te houden.

12. American Psycho Toen we aan het begin van dit artikel schreven over iconische films, was het vooral American Psycho die ons te binnen schoot. Het is Christian Bale op zijn best. En zijn slechtst, maar daardoor juist zijn best. Een heerlijke film vol arrogantie en een psychische aandoening, of vijf.

13. The Perfect Storm Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en dat geeft het wel een beetje extra lading. George Clooney en Mark Wahlberg schitteren in deze film die gaat over.. een bizarre storm waarin een boot terechtkomt. Hoe overleef je zoiets, als dat al kan?

14. Cast Away Wilsooooon!

15. Gladiator Gladiator is nog altijd de favoriete film van velen. Het is de film waaraan je denkt als de meme 'Denk je wel eens aan het Romeinse Rijk' weer voorbij komt. Het spannende verhaal van Maximus, gespeeld door Russel Crowe, met de geweldige muziek van Hans Zimmer.

16. The Grinch Het is net kerst geweest, maar The Grinch kan altijd. Een geweldige rol van Jim Carrey, als een kerstmis hatend beest dat uiteraard wel leert te houden van de feestdag.

17. What Women Want Iedereen heeft wel eens in het brein van een vrouw willen kijken en Mel Gibson kan het in What Women Want. Een vrij bizarre film, zeker wanneer je hem bekijkt vanuit een 2024-bril.

18. Charlie’s Angels Charlie's Angels is een geweldige film waarin Lucy Liu, Cameron Diaz en Drew Barrymore schitteren als actiehelden. En het is de film waarin een van de grootste filmfouten ooit zit. We zullen hem niet verklappen, misschien spot je hem zelf.

19. Chicken Run We schreven laatst nog over de opvolger van deze grappige film: het is claymation, het is met veel zorg gemaakt en absoluut de moeite waard: Chicken Run.

20. What Lies Beneath Wat als je denkt dat je huis wordt bewoond door een geest? Of is het je eigen geest die niet helemaal oke is? In What Lies Beneath aanschouw je wat er gebeurt met een wetenschapper wiens vrouw zich nogal.. bovennatuurlijk lijkt bezig te houden. Met geweldige rollen van Harrison Ford en Michelle Pfeiffer.