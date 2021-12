Fijne jaarwisseling! - De redactie over het jaar 2021

Wat is de beste gadget die je hebt gekocht dit jaar? Mijn GoPro. Wat een geweldig ding is dat! Op de valreep van 2021 kocht ik trouwens ook nog een drone, maar daar moet ik nog mee leren vliegen.

Wat is je favoriete DutchCowboys-artikel van 2021? Ik val misschien in herhaling (want vorig jaar noemde ik dit ook), maar het zijn alle artikelen die ik over Wie is de mol? schreef. Binnenkort keren ze terug, want het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen. Daarnaast dit artikel over of LinkedIn het nieuwe Tinder is . Daar heb ik veel reacties op gekregen.

Wat is het leukste of meest bijzondere dat je in 2021 hebt meegemaakt? Hoewel 2021 een gek jaar was, heb ik behoorlijk wat mooie reizen gemaakt en mijn duikbrevet gehaald. Dat laatste was voor mij een hoogtepunt het afgelopen jaar.

Zijn er nog podcasts, muziekalbums of games die je graag wil aanraden? Dit jaar heb ik podcasts leren waarderen en ik raad iedereen aan om ‘De Deventer Mediazaak’ te luisteren. Het ‘true crime’ genre is sowieso mijn favoriet.

Wat is je favoriete of meestgebruikte streamingdienst? Netflix.

Welke film of serie moeten onze lezers absoluut links laten liggen? Had me enorm verheugd op een nieuw seizoen Master of None, maar ben na aflevering 2 gestopt omdat ik het nogal taai vond en het niet kon tippen aan de humor van de eerste 2 seizoenen.

Wat is de beste film die je dit jaar hebt gezien? Ik kijk zelden films, vooral series. Misschien heb ik helemaal geen film gezien in 2021….

Heb je dit jaar nog een serie ontdekt die je wil aanraden? Heb je even? Ben nogal serieverslaafd namelijk. Sowieso raad ik iedereen aan om een abonnement te nemen op Amazon Prime Video (no spon, just fan). Zei ik vorig jaar al, met een goede reden. Daarnaast vond ik dit jaar The White Lotus een grote verrassing. En ik heb Succession ontdekt, geniale serie (beiden HBO, te zien op Ziggo Movies & Series). Netflix stond ook vaak op en ik raad je aan om naar Maid te kijken.

Welke technieuws verraste je het meest in 2021? Dat AI niet meer lijkt te stoppen. Doodeng als je er langer over nadenkt.

Wat is de beste gadget die je hebt gekocht dit jaar? Haha een Gerber Suspension Multi-tool (check maar via Google)

Wat is het leukste of meest bijzondere dat je in 2021 hebt meegemaakt? De geboorte van mijn twee kleinkinderen Jimmi Mae en Benjamin. Wat is je favoriete DutchCowboys-artikel van 2021?

Wat was de leukste plek die je dit jaar bezocht hebt? De Azoren, een eilandengroep in de Atlantische Oceaan.

Wat was de leukste plek die je dit jaar bezocht hebt? Dat is wel een lijstje hoor. Meest bijzonder was de sunset bij Cabo de São Vicente: het meest zuidwestelijke puntje van Europa.

Zijn er nog podcasts, muziekalbums of games die je graag wil aanraden? An Evening With Silk Sonic met Bruno Mars en Anderson Peak

Wat is de beste film die je dit jaar hebt gezien? Nomadland Welke film of serie moeten onze lezers absoluut links laten liggen? 6 Underground Wat is je favoriete of meestgebruikte streamingdienst? Dat zijn twee vragen. Favo zonder meer Apple TV+ gevoelsmatig wat gebruik betreft denk ik nog steeds Flix,

Heb je grote plannen voor 2022? Lots of Change. We moeten echt dingen anders gaan doen en dat in de breedste zin. Heb het gevoel dat we met z’n allen al jaren stil staan. Wil ook nog steeds naar Burning Man..

Hoe vier je Oud & Nieuw dit jaar? Gewoon in Nederland al was mijn voornemen jaren geleden was dit nooit meer hier te doen

Wat is de beste gadget die je hebt gekocht dit jaar? Ik koop al jaren geen gadgets meer. Met name omdat ik in de 14 jaar dat ik Mobile Cowboys runde overspoeld werd met gadgets, telefoons en andere snuisterijen. Maar, ik kreeg op de valreep van dit jaar wel een ontzettend cool gadget van dochterlief en haar vriend. Een veldtelefoon uit de voormalige DDR. Je weet wel, zo eentje met een bakelieten telefoonhoorn en een ingebouwde dynamo waar je aan moet ‘zwengelen’ om de benodigde stroom op te wekken.

Wat is je favoriete DutchCowboys-artikel van 2021? Het is eigenlijk nooit verstandig om voor je eigen parochie te preken, maar het artikel over de opvouwbare smartphones van Samsung. Die tonen aan hoe zeer smartphone fabrikanten worstelen met het feit dat de smartphone uitontwikkeld is en hoe sommige fabrikanten daardoor het spoor bijster raken. Voor de opvouwbare smartphone bestaat intussen nog altijd geen killer-app. Daarom worden deze toestellen voorlopig ook geen hype.

Wat is het leukste of meest bijzondere dat je in 2021 hebt meegemaakt? Dat zijn zonder enige twijfel mijn tripjes naar het voormalige IJzeren Gordijn. De grens tussen wat ooit de DDR en BRD (Oost- en West-Duitsland) waren. Een regio die mij al heel wat jaren fascineert. Dat was al zo ten tijde van de ‘Muur’ en de val daarvan, maar zeker ook daarna. Op de voormalige grens kun je het contrast tussen ‘Oost’ en ‘West’, ook na meer dan 30 jaar, nog altijd zien, voelen én proeven.

Welke technieuws verraste je het meest in 2021?

Het nieuws dat het nu mogelijk is om zogenoemd resthartweefsel, dat ‘overblijft’ na een harttransplantatie’ door te laten leven. Het weefsel wordt daarvoor aangesloten op een ingenieus systeem met elektrodes. Dat kloppende minihartje van amper 300 micrometer dikte wordt dan gebruikt om onderzoek te kunnen doen naar de behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen, maar ook om te voorspellen hoe groot de kans is dat een donorhart afgestoten zal worden.

Heb je door corona een nieuwe hobby ontwikkeld, zo ja, welke?

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik 15 jaar geleden van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Ik weet, dat is een cliché, maar toch. Ik werk ook al vele jaren voornamelijk alleen en vanuit mijn kantoor aan huis. Het fenomeen thuiswerken zoals dat onder druk van de coronapandemie doorgebroken is, was dus ook niet nieuw voor mij.

Heb je dit jaar nog een serie ontdekt die je wil aanraden?

Pfoeh, de laatste serie die ik gekeken heb was Dogs of Berlin. Dat is ook alweer een paar jaar geleden en na een dringende aanbeveling van een goede vriend die, net als ik, Berlijn een geweldige stad vindt. Daarvoor, geloof het of niet, was Twin Peaks – eind jaren tachtig – de laatste serie die ik volgde. Kortom, ik kijk dus geen series, ook niet in 2021. Ik kan er dus ook geen aanbevelen.

Wat is de beste film die je dit jaar hebt gezien?

Zonder enige twijfel de klassieker ‘Das Leben der Anderen’. Geen recente film, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik zelden nog nieuwe films kijk. In 2021 zelfs geen enkele. Dat had overigens niets te maken met lockdowns en/of gesloten bioscopen en theaters. De nieuwste film die ik dit jaar gekeken heb was Spectre, uit 2015.

Welke film of serie moeten onze lezers absoluut links laten liggen?

Dit is dus, zie mijn antwoorden op de vorige twee ‘films’ en ‘series’ vragen, een vraag waar ik geen antwoord op kan geven. Als het aan mij ligt laat je ze allemaal links liggen, maar dat is niet meer dan een flauwe opmerking ;)

Wat is je favoriete of meest gebruikte streamingdienst?

F1 TV Pro. Jullie weten uit antwoorden hierboven dat ik weinig tot geen films en series kijk. Netflix, Amazon Prime, Disney+ etc, zijn dan ook niet aan mij besteed. Ik hou het bij (live) sport en de Formule 1 is al tientallen jaren een van mijn favorieten, samen met wielrennen, veldrijden, honkbal en American football. Maar, terug naar het racen, als je naar de Formule 1 kijkt zonder de F1 TV Pro app, dan mis je heel veel van de fun.