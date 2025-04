Filmmaker James Cameron wil besparen met AI, zonder ontslagen

Hij maakte Avatar, Terminator en Titanic en wordt door Hollywood als een van de regisseurskoningen gezien. James Cameron ging zelfs kilometers onder zee om research te doen voor zijn films. Inmiddels is hij allang terug en is die waterrijke Avatar-opvolger in de bios geweest, maar er komen er nog wel meer aan. Films die misschien grotendeels met AI worden gemaakt.

AI is olie op het filmvuur

In de filmwereld is het woord AI nog een tikkeltje heftiger dan welk ander woord dan ook. Stemacteurs zijn bang dat hun werk verdwijnt omdat AI hun stem al na een paar zinnen vrijwel excellent kan nabootsen. En dan is er ook nog AI videobewerking die kan zorgen dat ook spelende acteurs niet meer nodig zijn. Zo ver is AI -voor zover wij weten- nog niet helemaal, maar het komt wel heel dichtbij. OpenAI is met zijn videotool Sora al langs diverse Hollywood-studio’s geweest.

James Cameron is er wel voor: meer kunstmatige intelligentie om films te maken. Hij zegt dat hij het echt ziet als een goede tool om het proces van filmmaken (en dat is nogal een proces) te stroomlijnen. De Oscarwinnaar zegt dat hij vroeger tegen AI was, maar dat hij daar sinds een half jaar anders over is gaan denken. Hij denkt dat het zelfs noodzakelijk is om meer AI te gebruiken als we nog steeds van blockbusters willen genieten. “Denk aan Dune of een van mijn films met veel visuele effecten. Opvallend, want hij zei eerder dat een van zijn grootste blockbusters juist liet zien waartoe AI in staat is, en dat dat geen goed idee zou zijn.

James Cameron haat AI niet meer

Daar komt hij nu dus van terug. Hij zei: “Het doel was om het te begrijpen, om te begrijpen wat de ontwikkelaars bezighoudt,” zegt hij in de podcast Boz to the Future. “Waar richten ze zich op? Wat is hun ontwikkelingscyclus? Hoeveel middelen moet je inzetten om een nieuw model te maken dat een doelgericht ding doet, en mijn doel was om te proberen het te integreren in een VFX-workflow.”