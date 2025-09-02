Filmicoon Warwick Davis is terug in de Harry Potter-serie

In de nieuwe Harry Potter-serie die HBO Max in de maak heeft, komen er nagenoeg geen acteurs terug uit de films, behalve eentje: Warwick Davis keert terug naar Hogwarts en hierin speelt hij wederom de rol van Professor Flitwick. Hij is een expert op het gebied van toverformules en hij is daarnaast het hoofd van Ravenclaw. Hij is vriendelijk en vrolijk, wat hem een populaire leraar maakt, maar dus ook een welkome verschijning in de serie over de tovenaarsleerling.

Warwick Davis terug in Harry Potter

Het grappige is dat dat niet de enige rol is die Davis speelde in Harry Potter. Hij was namelijk ook Griphook, de goblin die bij de tovenaarsbank werkt en klanten helpt met hun kluizen. Die rol bestaat wel in de serie, maar wordt vertolkt door Leigh Grill uit Joker, dus hij hoeft zich nu maar op een personage te focussen.

Ook is bekendgemaakt dat Professor Sprout wordt gespeeld door Sirine Saba, verpleegkundige Madam Pomfrey wordt gespeeld door Brid Brennan en dat magiegeschiedenisprofessor Binns wordt gespeeld door Richard Durden. En dan zijn er ook nog Finn Stephens en William Nash als Crabbe en Goyle, de minions van Malfoy, en speelt Elijah Oshin de klasgenoot van Harry, Dean Thomas.