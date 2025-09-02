Filmicoon Warwick Davis is terug in de Harry Potter-serie

In de nieuwe Harry Potter-serie die HBO Max in de maak heeft, komen er nagenoeg geen acteurs terug uit de films, behalve eentje: Warwick Davis keert terug naar Hogwarts en hierin speelt hij wederom de rol van Professor Flitwick. Hij is een expert op het gebied van toverformules en hij is daarnaast het hoofd van Ravenclaw. Hij is vriendelijk en vrolijk, wat hem een populaire leraar maakt, maar dus ook een welkome verschijning in de serie over de tovenaarsleerling.
Het grappige is dat dat niet de enige rol is die Davis speelde in Harry Potter. Hij was namelijk ook Griphook, de goblin die bij de tovenaarsbank werkt en klanten helpt met hun kluizen. Die rol bestaat wel in de serie, maar wordt vertolkt door Leigh Grill uit Joker, dus hij hoeft zich nu maar op een personage te focussen.
Ook is bekendgemaakt dat Professor Sprout wordt gespeeld door Sirine Saba, verpleegkundige Madam Pomfrey wordt gespeeld door Brid Brennan en dat magiegeschiedenisprofessor Binns wordt gespeeld door Richard Durden. En dan zijn er ook nog Finn Stephens en William Nash als Crabbe en Goyle, de minions van Malfoy, en speelt Elijah Oshin de klasgenoot van Harry, Dean Thomas.
De serie kijkt wel naar de boeken van Harry Potter om het verhaal te bepalen, maar belooft er wel een frisse wind door te laten waaien. Het is de vraag of HBO Max op veel kijkers kan rekenen: schrijver van de boeken J.K. Rowling is enorm tegen transgenders en heeft daarom een grote schare aan fans tegen zich gekeerd. Tegelijkertijd werken er heel veel mensen aan deze serie, die wel 10 jaar zal duren, dat het niet alleen om Rowling gaat.
Bovendien is Harry Potter extreem geliefd en is het voor millennials straks iets om met hun kinderen te kijken. Het wordt dus afwachten wat de streamingcijfers doen als de serie straks in 2027 eenmaal uit is. Of nou ja, begint: 10 jaar is immers een heel lange tijd. HBO Max steekt er ook veel geld in, al heeft het hier geen officiele uitingen over gedaan. Het zou ongeveer 4,2 miljard dollar investeren in de reeks, die zeven seizoenen zou beslaan.
Het is in ieder geval tof dat Warwick Davis de eer krijgt om zijn rol opnieuw te vertolken. Hij speelde onder andere een ewok in Star Wars: Return of the Jedi, Willow Ufgood in Willow en een van goblins in Labyrinth. Daarnaast is hij vaak te zien in producties van Ricky Gervais, waaronder Extra’s en Life is too Short. Een goede keuze dus van HBO Max om deze man terug te halen, tien punten voor HBO Max!