Dit zijn de meest bekeken films en series op Google TV in 2024

Het jaar eindigt en dat betekent: eindlijstjes. We wachten nog op Spotify Wrapped, maar Google onthult vast welke films en series het goed deden op Google TV dit jaar. Ideaal als je op zoek bent naar inspiratie voor series en films om te kijken.

De beste films en series volgens Google TV

Als je Google TV gebruikt, dan zal je zien dat er een lijstje staat met het beste van 2024. De lijst is voortgekomen uit het kijken naar hoe vaak er op ‘bekijken’ is geklikt bij een bepaalde film of serie vanuit het homescreen.

De nummer 1 is opvallend: Road House. Enerzijds niet, want het is een Jake Gyllenhaal-film en hij wordt zeer gewaardeerd, anderzijds heeft Amazon Prime Video er ook een enorme klap marketing tegenaan gegooid om de film aan te prijzen. Was hij heel goed? Nee, vermakelijk op zijn minst. De IMDB-score is iets meer dan een 6, op RT is het met 60 procent niet veel beter. Toch is het wel een vermakelijke film om te kijken. Houd in je achterhoofd dat dit lijstje niet draait om het beste, maar puur om het meest populaire: