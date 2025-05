Dit is de vrouw die Buffy the Vampire Slayer gaat spelen

De fans van Buffy the Vampire Slayer zijn in alle staten: er komt een reboot. Dat is natuurlijk goed nieuws voor wie die nostalgische gevoelens die Joss Whedon ons in de jaren ‘90 gaf te herbeleven, maar er is wel een hamvraag: wie speelt Buffy? Daar is nu een antwoord op: Ryan Kiera Armstrong is de nieuwe Buffy.

Buffy The Vampire Slayer

Ze heeft wel wat weg van de ‘echte’ Buffy, Sarah Michelle Gellar. Voor de reboot op Hulu (die waarschijnlijk bij ons op Disney+ te zien zal zijn) is deze jonge actrice gecast. Je kunt Ryan Kiera kennen van Skeleton Crew, de Star Wars-serie die afgelopen december op Disney+ verscheen. Daarnaast zat ze ook in Wildflower, Firestarter en American Horror Story.

Het zijn flinke schoenen om te vullen, want Sarah Michelle Gellar was al die seizoenen lang het boegbeeld van de serie. Ze kreeg er zelfs een Golden Globe-nominatie voor. Het grappige is de serie niet altijd een groot succes was, maar echt en cultstatus heeft bereikt en nu nog steeds door veel mensen wordt gekeken. Bovendien is het ook nog steeds een hit om comic-cons.

De acteurs uit de serie kunnen er zelfs 24 jaar na dato nog op teren. Er is ook van alles van Buffy: boeken, comics, games: er zijn zelfs in universiteiszalen colleges over gegeven. De serie zorgde er ook voor dat tv-series een andere kant opgingen, en dan vooral in de richting van sterke, vrouwelijke personages. Denk aan Charmed, Dark Angel, Alias: het was Buffy die daar de deur voor opende.