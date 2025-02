Buffy the Vampire Slayer krijgt een reboot en dat is geweldig

Nee, dat niet. Hoewel Sarah Michelle Gellar als Buffy wel terugkeert, zou de regie in handen zijn van Chloe Zhao. Het belooft ook wel heel wat anders te worden: het is al 22 jaar geleden dat het klaar was met de bovennatuurlijke serie. De reeks wordt opgepakt door Hulu, wat betekent dat we het waarschijnlijk kunnen gaan zien op Disney+. Wanneer precies, dat is nog onbekend. Wel grappig: we hebben hem ooit genoemd als serie die we graag op Netflix zouden willen zien: waarom geen volledig nieuwe reeks op een andere streamingdienst?

Meer bekende acteurs terug

In ieder geval zouden er meer bekende personages terugkeren: we hebben natuurlijk Alyson Hannigan die uiteindelijk met How I Met Your Mother nog bekender werd, maar ook Eliza Dushku die onder andere in Banshee te zien was en vaak te horen is als She-Hulk. Veel mensen zullen hopen dat hunk James Marsters terugkomt, die Spike speelde en sindsdien onder andere in Marvels Runaways zat en Hawaii Five-O, maar niks al te groots.