Dexter krijgt zijn eigen origin story in Dexter: Original Sin

De prequel van Dexter komt er eindelijk aan. Wat je van dat ‘laatste’ seizoen van de originele serie vindt, dat laten we aan jou, maar de gewiekste moordenaar is ooit jong geweest. Hoe is hij het monster geworden dat hij uiteindelijk wel is?

Dexter: Original Sin

Dexter: Original Sin op SkyShowtime is een 10-delige serie die momenteel wordt opgenomen in Los Angeles. De seriemoordenaar is in deze serie nog gewoon een student, maar begint wel de smaak te pakken te krijgen van moord en doodslag. Het is voor sommige mensen even wennen, want Dexter is natuurlijk acteur Michael C. Hall, maar de jonge Dexter (het is 1991 in de prequel) wordt gespeeld door Patrick Gibson, bekend van The Tudors. Leuk detail: hij is Iers, niet Amerikaans.

Hij wordt vergezeld door onder andere Christian Slater, Christina Milian, Molly Brown, Patrick Dempsey en James Martinez. En, bijzonder: Sarah Michelle Gellar uit Buffy the Vampire Slayer heeft er ook een gastrol in. Wanneer de serie precies te zien is, dat is onbekend, maar dat vertelt SkyShowtime ons vast binnenkort.