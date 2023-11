5 nostalgische series uit de 00’s die we op Netflix willen zien

De jaren 2000-2010 worden vaak weggezet als jaren die wat verloren zijn. Er was geen heel uitgesproken kledingstijl, er waren geen geweldige gebeurtenissen, er was vooral veel narigheid. 9/11, een economische crisis: het kon beter. Er waren echter wel toffe series. Breaking Bad, Arrested Development en The Wire bijvoorbeeld. En er zijn er nog vijf die we graag anno 2023 wel op Netflix willen zien.



Firefly

Firefly was een ruimtewestern die we nooit meer hebben gezien. Hij wordt door veel geeks nog steeds gezien als een serie waarvan het eeuwig zonde is dat het al na een seizoen stopte. De acteurs waren leuk: Nathan Fillion bijvoorbeeld, maar ook zaten er heel veel grappen en grollen in, met actie. Het had een beetje Star Wars, het had spanning en avontuur. The Mandalorian weet het wel op te roepen, dat gevoel, maar toch niet helemaal, omdat het die doldwaze groep van gekkies mist. Deze zien we graag als remake of gewoon het origineel op Netflix.