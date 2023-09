​Disney+ kiest interessante timing om duurder te worden

Disney maakt de prijs voor zijn streamingdienst voor de tweede keer dit jaar hoger . In november betaal je 11 euro per maand voor de dienst waarop je ongeveer alles Marvel, Star Wars, Disney en Pixar kunt bekijken, naast content van 20th Century Fox en National Geographic. En die timing kiest Disney slim, heel slim.

Ahsoka en The Little Mermaid

Waar Disney+ dit jaar qua monsterhits niet heel erg lekker gaat, heeft het nu wel een paar veelbesproken films en series op het platform gezet: we zitten middenin de avonturen van Star Wars-personage Ahsoka en sinds deze week is ook de bijzondere film The Little Mermaid op het platform te zien. Eerder dit jaar verschenen het geweldige Guardians of the Galaxy Vol 3 en Avatar: The Way of Water.

Hoewel het nu wel even lekker gaat, heeft het dit jaar relatief weinig monsterhitseries gezien: fans waren wat teleurgesteld over (vooral het einde van) Secret Invasion en ook Obi Wan was ondanks de hoge productiewaarde toch niet helemaal wat alle Star Wars-fans ervan hoopten. Ook het nieuwe seizoen van Mandalorian dat eerder dit jaar verscheen wist niet zoveel koffie-automaatgesprekken teweeg te brengen als het eerste seizoen wel deed.