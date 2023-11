​Deze streamingdiensten zijn allemaal duurder geworden dit jaar

2023 gaat niet in de boeken als een heel blij jaar. Er is oorlog, er zijn natuurrampen en alles lijkt duurder te worden. Benzine, boodschappen en zelfs dat wat ons tijdelijk even al die zorgen moet doen vergeten: streamingdiensten. Vandaag werd bekend dat Amazon Prime Video duurder wordt. Je kunt het uitleggen als een paar euro, maar ook als een toename van 67 procent in kosten. Kortom, het kan hard gaan. Deze streamingdiensten werden dit jaar allemaal duurder.

Mede vanwege de writer's strike in Hollywood gaan alle streamingdiensten binnenkort fors duurder worden. https://t.co/Y5nEHYs1nx — Merlyn (@MerlynvanDobben) July 25, 2023

Disney+ Deze lijst is geen top-lijstje, dus het is niet zo dat het van goedkoop naar duur gaat, of andersom. Wel is Disney+ wel marktleider in het duurder maken van zijn streamingdienst. Het verhoogde in een jaar maar liefst tweemaal een prijsverhoging. En vrij bizar ook. Als je bedenkt dat we in 2019 nog 6,99 euro per maand betaalden, maar dat inmiddels 10,99 euro is geworden. Het gaat de afgelopen jaren vrij sneaky steeds met een euro omhoog, maar nu dus in januari én november. Pijnlijk, maar ja, dan heb je wel alles Marvel, Star Wars, Pixar en Disney tot je beschikking.. Plus Hulu, 20th Century Fox én National Geograpic… Amazon Prime Video Zoals net gezegd gaat zelfs het goedkope Amazon Prime omhoog. Hoewel dit gaat om het abonnement van Amazon in het algemeen, heeft dit dus ook invloed op de streamingdienst, die inclusief dat abonnement komt. Het was altijd 2,99 euro, maar gaat nu naar 4,99 euro per maand. Het was gelukkig een laag bedrag, maar gaat toch vrij flink omhoog. Gelukkig zijn we niet in Amerika, waar het abonnement op Prime 14 euro kost (al hebben die wel meer voordelen met dat abonnement).

Van hoeveel streamingdiensten maken jullie gebruik? Ik heb er nu al 7 https://t.co/lLmJlxmVIM — Karti (@MarioKartiende) February 1, 2022

Spotify Spotify verhoogde dit jaar voor het eerst in zijn geschiedenis de prijzen. De streamingdienst gooit de prijzen in ons land omhoog met 1 tot 3 euro. Het is 10,99 euro per maand voor een individueel abonnement, studenten betalen een euro meer dan eerst en voor Family en Duo-gebruikers wordt het abonnement vrij fors duurder: Duo gaat van 12,99 euro naar 14,99 euro per maand en Family zelfs van 14,99 euro naar 17,99 euro per maand. Videoland Ons eigen Nederlandse Videoland is dit jaar ook meegegaan in de trend van alles duurder maken: sinds 20 juni betaal je 9,99 euro voor een Plus-abonnement en 10,99 euro voor een Premium-abonnement. Dat is voor beide abonnementen 1 euro meer per maand. Maar er is hoop: het Basis-abonnement blijft 4,99 euro en dat is netjes van de streamingdienst, die ongeveer 1,2 miljoen abonnees heeft. Al moet dat de komende vier jaar nog wel doorgroeien naar 10 miljoen.. Slim dus om dat goedkoopste abonnement goedkoop te houden. NLZiet Over Nederlandse streamingdiensten gesproken: NLZiet is ook een euro per maand duurder geworden. Het kost nu 8,95 euro per maand, in plaats van 7,95 euro. Wel is er een nieuw jaarabonnement bijgekomen à 95,40 euro voor NLZiet (en 119,40 euro voor NLZiet Extra). ViaPlay Ook ViaPlay verhoogde dit jaar zijn prijzen. Wat zeggen we: misshien zelfs net als Disney+ twee keer. Bij de lancering van de dienst vorig jaar kostte het 14,99 euro, maar dat is dit jaar naar 15,99 euro gegaan. Er gaan geruchten dat dat nog wordt verhoogd naar 17,99 euro per maand (!).

Als je ViaPlay duur vindt moet je gewoon besparen op je tv abonnement. Dit doen wij en zo is er ruimte voor abonnementen op GCN, Discovery, etc. — Richard vd Westen (@richardvdwesten) December 8, 2021

Streamingdiensten duurder Je kunt van veel verhogingen zeggen: ach, het is een eurootje. En dat is het ook. Het is per jaar ook vaak een tientje tot 40 euro, maar juist omdat mensen niet één streamingdienst kiezen maar er meerdere gebruiken, tikt dat wel aan. Waarschijnlijk houdt niet iedereen bij at hij of zij per maand of jaar kwijt is aan deze vorm van entertainment, maar als je dat wel zou doen en je zou 2019 met nu vergelijken, dan schrik je waarschijnlijk wel. En nu is het ook meer voelbaar, omdat andere dingen ook allemaal duurder worden. Het is niet leuk en misschien sluiten we onze ogen er liever voor, maar het zou best goed zijn om eens te kijken wat je aan streamingdiensten uitgeeft, maar ook of je er echt nog wel zoveel naar kijkt. En het is heel Hollands, maar misschien toch eens kijken met wie je je account deelt en of dat niet wat eerlijker verdeeld kan worden… En ja, wat ook gezien wordt is dat piraterij weer oploopt: het werkt dus ook crimineel gedrag in de hand. Juist omdat er zulke grote stakingen waren, zou je denken: je betaalt dus ook nog meer voor minder content? Door de stakingen van schrijvers en acteurs die maanden voortduurde, is er een flinke vertraging gekomen in de ontwikkeling van films en series. Dus ja, je krijgt er ook echt minder voor terug, voorlopig dan.

Niet alles duurder Zijn er nog streamingdiensten die niet duurder worden? Zeker. HBO Max houdt zich gedeisd, wat mede komt omdat het druk doende is met de transitie naar Max. Het zal in verband met Omroep Max in Nederland wel HBO Max blijven heten, maar volgend jaar komt de streamingdienst Discovery+ erbij. We verwachten dat de prijs dan wel omhoog gaat en vrezen voor de deal die met HBO Max’ introductie gepaard ging, namelijk dat je in de eerste maand kon afsluiten voor een levenslange korting van 50 procent. We horen volgend jaar of die belofte standhoudt: dat de streamingdienst nu niet van naam kan veranderen, helpt hopelijk om die deal gewoon te houden. Ook het bekende Netflix is dit jaar niet duurder geworden. Althans, door het te verbieden Netflix-accounts te delen is er wel degelijk een prijsstijging voor mensen die gewend waren te ‘leechen’ voor een lager bedrag (of soms zelfs gratis). Het is echter twee jaar geleden dat Netflix officieel in Nederland prijzen verhoogde, namelijk van 10,99 euro naar 11,99 euro voor het standaard-abonnement. Premium ging zelfs naar 15,99 euro (vanaf 13,99 euro), maar Basic bleef 7,99 euro. Het is de vraag of het nog wel gaat veranderen. Er is in de Verenigde Staten wel een prijsverhoging gepland dit jaar en dan is er ook nog die nieuwe abonnementsvorm met reclames waarmee Netflix bezig is. Waarschijnlijk gaat de streamingdienst ook in ons land binnenkort omhoog, maar dan waarsc