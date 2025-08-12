Deadpool en de Avengers lijken samen te gaan werken

Disney is momenteel druk doende met de productie van Avengers: Doomsday, maar het lijkt erop dat Deadpool-acteur Ryan Reynolds daar ook iets mee te maken heeft. Op Instagram plaatste hij een teaser namens Deadpool, die een eigen A door het Avengers-logo heen heeft gekalkt.
We weten inmiddels dankzij Deadpool & Wolverine dat de rood-zwart geklede held best goed kan samenwerken met andere superhelden. Zou hij dat ook van plan zijn met de Avengers? Het lijkt er sterk op. Tegelijkertijd kun je ook stellen dat we eigenlijk niks weten, maar het lijkt er sterk op dat het niet gewoon een flauwe grap is, maar dat Deadpool wel degelijk met de Avengers te maken krijgt. Het kwam in Deadpool & Wolverine ook goed naar voren dat dat een lang gekoesterde wens van hem is: zou dat echt gaan uitkomen?
De Russo-broers zitten weer in de regiestoel voor deze film en het zou ons niks verbazen als ze Reynolds erbij hebben betrokken. We denken ook dat we misschien meer regisseursstoelen te zien krijgen: Marvel moet toch wel een keertje meer van de cast bekend gaan maken, zou je zeggen. De eerste keer werd dat ook door middel van dit soort stoelen gedaan.
We weten wel dat in ieder geval Channing Tatum, die Gambit speelt, te zien is in The Avengers. Zou ook Deadpool een appeltje te schillen hebben met Doctor Doom, die gespeeld wordt door Robert Downey Jr? We horen het ongetwijfeld heel binnenkort.