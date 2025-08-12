Deadpool en de Avengers lijken samen te gaan werken

Disney is momenteel druk doende met de productie van Avengers: Doomsday, maar het lijkt erop dat Deadpool-acteur Ryan Reynolds daar ook iets mee te maken heeft. Op Instagram plaatste hij een teaser namens Deadpool, die een eigen A door het Avengers-logo heen heeft gekalkt.

Deadpool en de Avengers

We weten inmiddels dankzij Deadpool & Wolverine dat de rood-zwart geklede held best goed kan samenwerken met andere superhelden. Zou hij dat ook van plan zijn met de Avengers? Het lijkt er sterk op. Tegelijkertijd kun je ook stellen dat we eigenlijk niks weten, maar het lijkt er sterk op dat het niet gewoon een flauwe grap is, maar dat Deadpool wel degelijk met de Avengers te maken krijgt. Het kwam in Deadpool & Wolverine ook goed naar voren dat dat een lang gekoesterde wens van hem is: zou dat echt gaan uitkomen?