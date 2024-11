De biopic van zanger Robbie Williams gaat over een aap

Pharrell als LEGO-poppetje, dat kunnen we ons helemaal voorstellen in Brick by Brick, maar de biopic van Robbie Williams gaat wel een heel andere kant op.

We hebben de afgelopen jaren geweldige biopics gezien. Back to Black, die recent op Netflix is verschenen, is prachtig, over Amy Winehouse. Het fantastische Rocketman over Elton John, One Love over Bob Marley en natuurlijk Bohemian Rhapsody over Freddie Mercury: allemaal prachtige films die je even helemaal meenemen in het leven van een muzikant. Het wordt misschien wel iets moeilijker om je voor te stellen hoe dat bij Robbie Williams is, want zijn biografische film genaamd Better Man wordt hij niet vertolkt door een acteur, maar door een computergeanimeerde aap.

Biopic van Robbie Williams

De timing voor de biopic van de Take That-zanger lijkt op een raar moment te komen: het is wel erg snel na de docu die over hem (en door hem) was gemaakt op Netflix. Maar aan de andere kant lijkt een aap wel weer een heel andere manier om dit verhaal te vertellen. Regisseur is Michael Gracey van The Greatest Showman en de aap is gecaptured door acteur Jonno Davies. Verder lijkt Robbie Williams vooral zelf het woord te doen.