De LEGO-film van Pharrell Williams bestaat echt en komt al bijna

Pharrell Williams, de bekende muziekproducent, heeft een animatiefilm laten maken waarin zijn levensverhaal wordt verteld aan de hand van LEGO-personages. Er werd laatst al veel van gedeeld op social media, maar nu blijkt dat het een echte film is die BFI London Film Festival 2024 afsluit.

Piece by Piece

We zien in Piece by Piece het verhaal van hoe de jonge skaterboy een supericoon werd in de muziekbusiness. De prijswinnende documentairemaker Morgan Neville maakt de film, die op 20 oktober in première gaat in het Verenigd Koninkrijk. De film is niet alleen interessant door het interessante verhaal en de aantrekkelijke LEGO-figuurtjes die ons al jaren aan het lachen maken. Er zitten ook heel veel bekende mensen in, zoals Jay-Z, Missy Elliot, Gwen Stefani, Busta Rhymes en Snoop Dogg.

Pharrell koos ervoor om zijn verhaal in LEGO te willen vertellen en dat verbaast ons niet van deze creatieve duizendpoot. De film schijnt een verhaal te zijn vol plezier, geluk en innovaties. Het belooft een viering van de creativiteit te zijn, maar we zijn vooral nieuwsgierig of er genoeg slapstick in voorkomt zoals we dat van LEGO-poppetjes gewend zijn.