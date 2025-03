Andor seizoen 2-trailer toont een prachtig uitgedoste sterrencast

12 afleveringen, vier hoofdstukken, drie afleveringen per hoofdstuk. Waar veel series zich er tegenwoordig makkelijk vanaf maken door met 8 afleveringen te komen, krijgen we van Disney+ gewoon keihard 12 afleveringen Andor in het tweede seizoen van de populaire Star Wars-serie. In de tweede trailer schotelt het muizenhuis ons weer veel rebellie-pracht en praal voor.

Andor seizoen 2

Met in die prachtige outfits natuurlijk een gigantische sterrencast. Ben je er klaar voor? Het zijn Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, with Ben Mendelsohn en Forest Whitaker. Diego Luna natuurlijk in de hoofdrol.