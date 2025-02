Check nu de nieuwe trailer van Andor seizoen 2

Het is 22 april al zo ver, en dat lijkt heel dichtbij. Toch is het nog wel een kleine twee maanden bij ons vandaan dat het tweede seizoen van Andor in premiere gaat. De Star Wars-serie blijft nog wat mysterieus: er wordt verder niets vermeld bij de trailer.

Andor seizoen 2

Het is vrij bizar dat Disney nu met de trailer komt, want het is vrij kort voor de release. Hiervoor hebben we eigenlijk maar weinig van Andor te zien gekregen en dat is ergens ook wel tof. Dat draagt bij aan het mysterie dat Star Wars soms is.