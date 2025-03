Disney geeft een nieuw voorproefje van Star Wars-serie Andor seizoen 2

Andor gaat over een kleine twee maanden verder. De Star Wars-serie op Disney+ is voorzien van een nieuwe featurette die ons een ‘special look’ geeft van de serie. Vorige week deelden we de eerste Andor seizoen 2-trailer met je (ja, die was er nu pas) en vandaag krijgen we nog iets meer te zien van het langverwachte tweede seizoen van de serie.

Andor seizoen 2

Er wordt groots gesproken in deze special look. De 12 afleveringen brengen je 4 jaar richting Rogue One en dat betekent dat er flink veel belooft te gebeuren met het fascistische regime dat de scepter zwaait in het Star Wars-universum. We zien Diego Luna een TIE Aventer stelen en daarnaast zien we Vel Sartha (Faye Marsay) nieuwe rekruten trainen en krijgen we nieuwe planeten op ons netvlies. Het ziet er allemaal erg episch uit en dat is niet alleen door de muziek.