6 boyband-docu’s om je naar de vorige eeuw te transporteren

NSYNC, Boyz II Men, The Backstreet Boys, Take That, Westlife, B2K, Boyzone, 5ive, Blue, Dru Hill.. Er zijn in het staartje van de twintigste eeuw veel boybands ontstaan, die we bijna allemaal ook hebben zien stoppen. Voor sommigen is dat nog steeds een pijnlijk onderwerp. Gelukkig hebben we de beelden nog! Dit zijn 6 heerlijke boyband-docu’s om je naar de vorige eeuw te transporteren.

1. Boyzone: Life, Death & Boybands

SkyShowtime

Op SkyShowtime is vanaf deze week de docu te zien over Boyzone, een boyband uit Ierland die bestond uit Stephen Gately, Mikey Graham, Ronan Keating, Shane Lynch en Keith Duffy. Na dertig jaar komen de bandleden weer samen om het over hun boyband-tijd te hebben. Maar ook over het verlies van hun bandlid Stephen Gately. In de docu zien we onder andere wat de roem de bandleden kostte.