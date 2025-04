Goochelfilmreeks Now You See Me is terug: check de trailer

Een beetje magie, een beetje diefstal: de fijne mix aan acteurs uit Now You See Me is terug voor een derde film in de reeks, die gek genoeg dan weer niet Now You See Me 3 heet, maar Now You Don’t. Poppetje gezien? Kastje dicht. We blijken bijna 10 jaar na dato toch wel weer warm te draaien voor Jesse Eisenberg en de Four Horsemen.

Now You See Me: Now You Don’t

In een nieuwe trailer zien we de acteur, samen met andere beroemde gezichten zoals die van Woody Harrelson en Morgan Freeman. Ruben Fleischer is de regisseur die het bonte gezelschap aan goede acteurs moet leiden in dit leven van illusionisme. Dat is aan Fleischer wel besteed: hij is bekend van Zombieland en Gangster Squad. Je zou zelfs kunnen spreken over een Zombieland-reunie: hij, Harrelson en Eisenberg waren daar allemaal in te zien.

De nieuwe truc van het kwartet, bestaande uit Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher en Dave Franco is om een diamant te stelen van een vrouw gespeeld door Rosamund Pike. Niet bepaald een zielig dametje: ze runt een criminele organisatie. Het is aan onze helden om die door middel van list en bedrog uit haar vingers te pielen. Dat zal ze waarschijnlijk wel goed afgaan: er is ook al aangekondigd dat er een vierde film in deze reeks aankomt.

Maar goed, eerst deze, die vanaf 14 november 2025 in de bioscoop draait.