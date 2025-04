Thunderbolts: proeft bekend en een beetje bitter

Marvel heeft een nieuwe superheldengroep nodig en die komt er in de vorm van de Thunderbolts. Geen goden, geen eervolle helden met een gouden randje, maar het tegendeel: de buitenbeentjes krijgen nu het podium en die komen met een heel zwart randje. Klinkt bekend, maar is dat te bekend, of weten deze bliksemschichten toch met iets nieuws te komen?

Thunderbolts

Thunderbolts draait om een groep mensen die ooit heel goed van pas kwamen, maar nu beter uit de weg geruimd kunnen worden. Echter maken ze elkaar niet af, maar lijken ze juist samen te komen op hun eigen speciale manier. We hebben een Black Widow, een Captain America, een Red Guardian en een Ghost, die het samen met een dude genaamd Bob moeten gaan rooien. Daarbij krijgen ze hulp van buitenaf (Bucky!), maar worden ze ook keihard tegengewerkt door Valentina Allegra De Fontaine.

Marvel gooit niet heel veel marketing tegen de lancering van deze film aan en dat stemde me in eerste instantie bezorgd: was Disney toch niet zo zeker van het succes van deze Marvel-film, of wilde het simpelweg niet te veel weggeven van dit nieuwe team in de flinke stal aan superhelden? Ik ben er na het zien van de film nog steeds niet helemaal over uit.

Dat komt voornamelijk door dat sterretje bij de naam Thunderbolts (het is eigenlijk Thunderbolts*). Het is een knipoog naar de mensen die nooit begrijpen waar The Avengers zijn in de losse films, zoals recentelijk in Captain America: Brave New World. Je kunt het soms toeschrijven aan verschillende universa en tijdlijnen, maar het is soms inderdaad wel de vraag: waar is held x of heldin y nu dan, kan die niet even te hulp komen?