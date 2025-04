Tron krijgt na 15 jaar een opvolger. Hij heet Tron Ares en nadat Disney tijdens een event aan een selecte groep de trailer al had getoond, is de trailer nu eindelijk voor iedereen beschikbaar. De reacties van die kleinere groep waren heel enthousiast. Is dat terecht? Zeker: dit zijn 5 redenen om uit te kijken naar Tron: Ares.

1. De dreiging is de echte wereld

In de eerste Tron-films zagen we hoe iemand een virtuele wereld werd ingezogen vanuit de echte wereld, maar het is anno 2025 natuurlijk veel interessanter als het andersom gebeurt. We zien immers steeds vaker hoe de virtuele wereld de echte wereld beïnvloedt en daar hebben de mensen achter Tron ook goed over nagedacht. Dat was een hele kluif: de film schijnt meerdere malen herschreven te zijn, maar nu is de officiële omschrijving er: “Tron: Ares’ volgt een zeer geavanceerd programma, Ares, die vanuit de digitale wereld naar de echte wereld wordt gestuurd op een gevaarlijke missie. Dit is de eerste ontmoeting van de mensheid met AI-wezens.” We hebben er nu al zin in, want deze film wordt waarschijnlijk een feest der herkenning over hoe wij tegenwoordig met tech omgaan. Of.. tech met ons.

2. Jared Leto zit erin

Als je 30 Seconds to Mars-frontman Jared Leto in je film hebt, dan weet je dat er spektakel komt. Je kunt de Joker een vreselijk personage vinden als Leto hem speelt, maar hij maakt er wel iets bijzonders van en dat doet hij met al zijn rollen. Hij won in 2014 zelfs een Oscar voor zijn acteerwerk, namelijk van beste mannelijke rol in Dallas Buyers Club. Leto is een bijzondere man en de films die hij heeft gedaan hebben allemaal wel veel om van te houden. We zijn benieuwd hoe hij het in Tron aanpakt in de belangrijke rol van Ares. Maar er zitten meer interessante mensen in deze film, namelijk Evan Peters en Greta Lee, die beiden zeer bekend zijn in het superheldengenre en daarom waarschijnlijk geknipt zijn voor deze rollen in Tron.

3. De trailer is fantastisch

We kunnen helemaal beschrijven hoe en wat, maar je moet de trailer gewoon zelf kijken: hij is fantastisch. En nog een pluspunt: deze film komt uit in de bioscoop. Dat is niet altijd gezegd tegenwoordig en dit is een visueel spektakel dat we graag op het grote doek bekijken.