5 easter eggs uit de eerste aflevering van The Last of Us

Het is 2028 en The Last of Us gaat verder. Op HBO Max is het tweede seizoen van de serie nu te zien. Het eerste seizoen speelde zich af in 2023, maar we gaan nu vijf jaar vooruit naar 2028/2029.

1. Giraffen

Het blijft bizar om die giraffen in het midden van een vrij grote stad te zien. Abby praat op den duur bij een graf en daarvoor zien we de giraffen rondlopen. Het is waarschijnlijk dezelfde groep giraffen die Joel en Ellie tegenkwamen in seizoen 1. Of, wat zeg ik, seizoen 1? De game: die scene is precies nagedaan uit de game.

2. Neus

Wanneer Ellie en Dena naar de Green Place Market gaan, dan zien we een nieuwe geïnfecteerde, namelijk de stalker. Als ze haar hoofd omhoog doet, dan zie je van alles bewegen uit haar neusgaten. Heel vies, dus vooral niet kijken bij het eten, maar verder vooral een heel cool detail.

3. Pearl Jam

Joel wil de gitaar van Ellie pakken en wat zien we daar? Een plaat van Pearl Jam. Een mooie referentie naar de game, want daarin geeft Joel Ellie een gitaar en speelt hij een nummer van die band. Toch een heel lieve referentie naar de games, en naar de mooie band tussen Joel en Ellie.