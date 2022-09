​Pas op: WhatsApp meldt beveiligingslekken

Wel is het een nogal anonieme job. Grote bedrijven zullen niet graag aan de grote klok hangen dat een bepaald lek door een extern iemand werd ontdekt. Bovendien gaat het vooral om de boodschap dat mensen hun smartphone zo spoedig mogelijk moeten updaten, dus dat heeft de grootste prioriteit. WhatsApp stuurt hierover niet actief pushmeldingen: het plaatste er een blog over, naast uiteraard het uitgeven van de update.

WhatsApp laat niet weten hoe het heeft ontdekt dat er beveiligingslekken zijn: mogelijk zijn deze aangemeld door een bughunter. Een bughunter is iemand die ethisch hackt: hij zoekt in bekende software zwakheden en meldt deze bij de maker van de app. Die kan dan een beloning uitloven wanneer het om een ernstig beveiligingsprobleem gaat. Het is niet iets waar je heel makkelijk je brood mee verdient, maar het is niet onmogelijk.

Update de app nu

Nieuwsgierig welke versie van WhatsApp je nodig hebt om je telefoon en gegevens veilig te stellen? Dat is 2.22.16.12 (je vindt dat nummer door in de instellingen binnen WhatsApp naar ‘help’ te gaan: bovenin prijkt het versienummer). Het ene lek ontstaat bij het videobellen en het andere bij het openen van een aangepast videobestand. Verder is niet bekend wat er dan precies gebeurt. Wel laat WhatsApp weten dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn dat de kwetsbaarheden zijn gebruikt door hackers.

WhatsApp werkt verder aan verschillende nieuwe mogelijkheden: zo wil het binnenkort de mogelijkheid bieden om berichten later nog aan te passen. Tot wanneer dat straks kan, dat is onbekend. Daarnaast ontwikkelt het een manier om op meerdere apparaten ingelogd te zijn, waarbij het ‘basisapparaat’ zelfs uit kan staan, waarbij je dan alsnog WhatsApp kunt gebruiken om een ander toestel. Daarnaast wil de Nederlandse overheid dat je ook af en toe even niet WhatsAppt, namelijk wanneer iemand in de auto of op de fiets zit. Daarvoor heeft het de Mij Nie Appen-campagne gelanceerd.