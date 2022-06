​Je kunt een voicebericht op WhatsApp pauzeren tijdens de opname

Je kunt tijdens het opnemen van een voicebericht op WhatsApp de opname pauzeren. Het Het is nog niet officieel gemaakt door WhatsApp, maar schijnt al te worden uitgerold. Dat zou fantastisch nieuws zijn, want voiceberichten worden veel gebruikt.

Voicebericht pauzeren

De deurbel gaat, je krijgt een hoestbui, je kind begint te huilen, je kat loopt binnen met een levende muis of je manager wandelt langs: er zijn momenten waarop je middenin een voiceje zit en die echt even moet stoppen. Je moet dan een keuze maken: verstuur je het voiceje maar snel en app je dat je later nog doorgaat, of verwijder je het hele berichtje en spreek je alles opnieuw in?

Voicejes kunnen enorm lang zijn: niet gewoon 10 seconden, maar 20 minuten kan ook. Het is natuurlijk een klein drama als je je monoloog van 20 minuten in de stress weggooit. Gelukkig hoeft dat straks niet meer, want WhatsApp schijnt de functie nu al uit te rollen. Zorg dat je de nieuwste update van WhatsApp downloadt en installeert zodra dat kan.