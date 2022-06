WhatsApp: mute nu individuele gebruikers in een groepsoproep

Groepsoproepen binnen WhatsApp zijn een uitdaging: er zijn veel mensen aanwezig, dus de kans is groot dat iedereen door elkaar praat. Is er bovendien één persoon die maar blijft praten, of die op andere manieren de call verstoort, dan kon je daar eerder helemaal niets tegen beginnen. Nu is dat anders, want WhatsApp voegt de mogelijkheid toe om een individu in een groepsoproep op mute te zetten.

Groepsoproep op WhatsApp

Soms is iemand niet eens bewust irritant in een call, maar zijn net de buren aan het boren en is het handig dat hij of zij zichzelf even op mute zet. Is dat om wat voor reden dan ook niet gelukt, dan kan iemand anders hun audio uitschakelen, zodat ze niet langer een storende factor zijn in het gesprek. Android Central schrijft dat het niet zo is dat iedereen die ene persoon niet meer hoort: je kunt nu als individu een ander individu in de call op mute zetten.

Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je allebei in dezelfde ruimte bent in een groepscall. Je hoort immers iemand dan live ook al praten, en dan herhaalt het zich op WhatsApp. Dat loopt vaak volledig door elkaar heen waardoor je moeite zal hebben om je te concentreren op wat iemand zegt. Nu kun je een individu muten en ben je van dat probleem af. De rest van de mensen hoort die persoon dan nog wel in de call, maar jij hoort alleen de liveversie.