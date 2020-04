Cyberaanvallen op ziekenhuizen tijdens pandemie doen denken aan terreuraanslagen

Mensen in ziekenhuizen concentreren zich begrijpelijkerwijs op het verzorgen van hun patiënten en het redden van levens en niet op het updaten van hun systemen. En als ze moeten kiezen tussen investeren in cybersecurity oplossingen of medische apparatuur kopen, is er maar één duidelijke keuze. Medische Instellingen worden hierdoor ongewild een prooi voor kwaadwillenden.

Eugene Kaspersky, oprichter en CEO van het gelijknamige cybersecurity bedrijf is van mening dat cyberaanvallen op ziekenhuizen tijdens de COVID-19-pandemie op één lijn staan met terroristische incidenten. Terwijl zorgprofessionals over de hele wereld proberen de mensheid te beschermen tegen de voortdurende corona-pandemie blijven cybercriminelen waarschijnlijk actief en richten zij zich op potentieel kwetsbare medische instellingen. Elke aanval op een ziekenhuis kan op dit moment volgens Kaspersky worden gezien als een terroristische aanslag.

Toename COVID-19 cyberaanvallen

Wat het algemene dreigingslandschap betreft, is het aantal opportunistische en gerichte aanvallen de afgelopen maanden toegenomen. Met name spear phishing-campagnes, met nepadviezen op het gebied van coronavirus, zijn nu veel voorkomende cyberaanvallen. Er is een duidelijke trend te zien waarbij COVID-19-berichten worden verspreid om mensen te verleiden tot het openen van kwaadaardige links of bijlagen en het downloaden van malware. De experts zagen 43% groei in dit soort aanvallen tussen januari en maart 2020.

Zorgen over privacy

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er sociale tracering toepassingen (voornamelijk apps) ontwikkeld om burgers te informeren als ze recentelijk in contact zijn geweest met iemand die het virus heeft opgelopen. Hoewel deze toepassingen worden gecreëerd ten behoeve van de mensheid, zijn er enige zorgen over de manier waarop dergelijke technologie van invloed kan zijn op de persoonlijke levenssfeer.

Volgens analisten moet deze technologie worden geïmplementeerd als het levens kan redden. Maar het beheer van zulke grote hoeveelheden gegevens moet correct en goed beveiligd en gecodeerd worden om informatie veilig te houden. Als dit correct en transparant wordt gedaan, kunnen de autoriteiten controleren welke organisaties deze gegevens hebben verzameld en gebruikt. Alle apps die worden uitgebracht mogen alleen worden ingezet als tijdelijke maatregelen en niet dat bedrijven ze zien als kans om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Mobile tracking moet ook weer kunnen stoppen

Mobile tracking wordt gebruikt om anderen te vertellen met wie ze in contact zijn geweest en de beste manier om jezelf veilig te houden is thuis te blijven. Een dergelijke technologie moeten we achter ons laten als we teruggaan naar de normale leven en hopen dat het geen permanent onderdeel van de maatschappij blijft.