True detective: Night Country het 4e seizoen is een regelrechte mustsee

De serie komt wat sfeer en verhaal betreft dicht in de buurt van het eerste succesvolle seizoen met Matthew McConaughey en Woody Harrelson. Na het zien van de eerste 3 afleveringen kun je alleen maar concluderen dat deze 'True Detective Night Country' een regelrechte mustsee is.

Inmiddels zijn we bij het vierde seizoen van True Detective aangekomen. Het is het eerste seizoen dat een ondertitel draagt: Night Country. Het seizoen speelt zich af in de het fictieve stadje Ennis, Alaska, en volgt het onderzoek naar de verdwijning van acht mannen van een onderzoeksstation. In True Detective Night Country, te zien op HBO Max , spelen Jodie Foster en Kali Reis de hoofdrollen als detectives Liz Danvers en Evangeline Navarro. Zij mogen zich ondanks hun haat/liefde verhouding volledig storten op de behekste waarheden die begraven liggen onder het eeuwige ijs in Alaska.

True Detective: Night Country

Het nieuwe seizoen True Detective: Night Country" is het eerste seizoen van de HBO-anthologieserie dat niet is gemaakt door Nic Pizzolatto. Night Country is geschreven door Issa López, die doorbrak met de film "Tigers Are Not Afraid" (2017). Pizzolatto is nog wel uitvoerend producent maar heeft verder niets met het verhaal en de serie te maken.

De serie gooit hoge ogen op Rotten Tomatoes met een score van 93%. Bij het publiek ligt de score wat lager. Duidelijk is dat de aanwezigheid van Jodie Foster, de serie echter naar een hoger niveau brengt. Ook Kali Reis, een voormalig wereldkampioen boksen, krijgt veel complimenten.

Wat overblijft, is dat de meeste mysteries van het leven, zelfs wanneer ze verondersteld worden opgelost te zijn, je met te veel onbeantwoorde vragen achterlaten. Kijken!