Jouw bedrijfsauto goed verzekerd de weg op

Heb je jouw bedrijfsauto al voorzien van een bedrijfsautoverzekering? Het voertuig is namelijk meer dan alleen een auto om de weg op te gaan. Het dient vaak als mobiele kantoor en je kan hem zelfs zien als tweede huis. Alleen kan er ook een ongeluk plaatsvinden, waardoor jouw voertuig niet meer de weg op kan. Het is iets waar je liever niet over nadenkt, maar wat wel voorkomt. In dit geval kan je de verzekering dankbaar zijn: je hoeft niet voor alle financiën op te dragen. Maar wat moet je allemaal weten over de verzekering? En hoe zorg je voor de beste keuze?

Meerdere varianten binnen de verzekering

Bij een bedrijfsautoverzekering is het vooral belangrijk dat je gedekt bent voor de schade die je aan andermans auto maakt of de schade die je zelf krijgt. Daarom bestaan er een groot aantal verzekeringen met bijbehorende dekking. De verplichte WA-verzekering is hier een van. Deze dekt de schade die je rijdt aan andere voertuigen. Als je jouw auto zelf ook verzekerd wilt hebben, kan je kijken naar een casco-verzekering. Hier heb je twee varianten in: de beperkte WA-plus en de allrisk verzekering. Bij laatstgenoemde ben je zelfs verzekerd als de schade jouw eigen schuld is.

Het aantal kilometers en de bestuurders

Bij een bedrijfsautoverzekering draait het ook om het aantal kilometers dat je maakt. Niet iedere bedrijfsauto is voortdurend op de weg, maar je moet er wel altijd voor betalen. Je moet daarom eerst voor jezelf op een rij zetten hoe vaak je gaat rijden en welk aantal kilometers je af gaat leggen. Dit dien je namelijk aan te geven bij de aanvraag van de verzekeraar. Vergeet ook niet te bedenken wie er allemaal in de auto rijdt. Ben je de enige bestuurder of moeten andere werknemers hier ook in rijden?

Aanvullende dekkingen zijn beschikbaar

Bij een vrachtwagenverzekering kan je ook nog kijken naar een aanvullende dekking. Deze dekking moet jou nog meer bescherming geven tijdens het rijden. Bij de aanvullende mogelijkheden kan je denken aan pechhulp, rechtsbijstandverzekering en de inzittendenverzekering. Het kan een extra geruststelling zijn als je de weg op gaat. Zitten er vaak extra mensen als bijrijder? Dan kan je kiezen voor een inzittendenverzekering. Deze dekt de medische kosten in het geval van een ongeval. Je krijgt hiermee veel minder kosten dan wanneer je niet verzekerd bent.

Maak de juiste keuze

Om te voorkomen dat jouw vrachtwagenverzekering of een verzekering voor een andere bedrijfsauto niet bij je past, moet je een goede vergelijking maken. Tegenwoordig zijn er voldoende opties beschikbaar en je kan ze allemaal naast elkaar zetten. Vergeet niet om de polisvoorwaarden door te nemen, zodat je tijdens het indienen van een claim niet voor verrassingen staat. Zijn er daarna nog vragen? Dan kan je contact opnemen met de verzekeraar en jouw vragen stellen. Pas als alles duidelijk is, onderteken je het contract en laat je de polis ingaan op het moment dat je de bedrijfsauto in handen hebt.