​Zou Michael De Santa uit GTA zijn auto hebben verzekerd?

Het is geen sexy onderwerp en het verbaast ons dan ook niets dat het nooit in games voorkomt: verzekeringen. Niemand weet of Michael De Santa uit GTA een autoverzekering heeft afgesloten, of de mensen waarvan je een auto carjackt in die gameserie. Nu is dat niet echt, maar hoe zit dat bij jou?



GTA

Wanneer je in GTA door het Amerikaanse landschap scheurt, denk je er geen seconde over na: wat als ik nu virtueel schade rijdt? Wie is er aansprakelijk als er nu een fietser onterecht voorrang neemt? In games maakt het niet uit: je verliest er hoogstens wat punten of een leven door. Echter is alles binnen een mum van tijd weer terug zoals het was. Alles in orde.

In het echte leven werkt dat niet zo. Daar moet je je als je in de auto stapt wel degelijk bewust zijn van hoe je bent verzekerd. Een autoverzekering is nodig om te zorgen dat de autoschade die je aanricht bij een ander kan worden vergoed. Jij bent als auto-eigenaar aansprakelijk voor de schade en daarvoor heb je in Nederland verplicht een verzekering nodig. Je haalt er ook voordeel uit: je hoeft zelf niet in één keer met een gigantisch bedrag op de proppen te komen, zolang je netjes je maandelijkse premie betaalt.

WA-verzekering

Er zijn veel extra mogelijkheden op een autoverzekering, maar de standaard WA-verzekering is verplicht. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid en het betekent dat je aan de Nederlandse wet voldoet wanneer je deze verzekering hebt. Heb je deze verzekering niet, dan mag je auto niet eens de weg op. Doe je dat wel, dan kan je dat duur moeten betalen: namelijk met een geldboete van 800 tot 8.000 euro en/of een gevangenisstraf van een week tot een half jaar.

Je kunt je natuurlijk extra laten verzekeren als het om je auto gaat, want je bent met een WA-verzekering wel verzekerd bij schade aan andere auto’s of personen, bij het uit je auto vallen van lading en voor schade die je veroorzaakt met je aanhanger. Je bent echter niet verzekerd voor schade aan je eigen auto of aanhanger, voor schade die ontstaat tijdens laden en lossen en voor schade aan jezelf of je spullen. Ook als je geen geldig rijbewijs hebt, dan ben je niet verzekerd en als er een niet toegestane hoeveelheid drugs- of alcohol in het spel zijn. Je kunt je hiervoor in sommige gevallen laten bijverzekeren, maar natuurlijk niet in alle gevallen. GTA mag je officieel pas spelen als je 18 jaar of ouder bent en dat geldt ook voor autorijden: dat mag ook pas als je rond de 18 bent, en uiteraard moet je er wel een rijbewijs voor hebben.

Verzekeren

Het is dus best de moeite waard eens te kijken naar wat jij denkt nodig te hebben als het om je verzekering gaat. Er zijn voor allerlei zaken verschillende verzekeringen beschikbaar, maar je moet goed de kleine lettertjes lezen om zeker te stellen waar je zoal bij kunt worden geholpen. Natuurlijk hoop je het nooit nodig te hebben, maar als het wel zo is, dan kun je maar beter weten waar je aan toe bent.

Fotocredits: Rockstargames