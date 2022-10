​Handpicked agencies lanceert Web3 agency HighFive

Met HighFive brengt Handpicked agencies haar Web3 dienstverlening naar een volgend niveau en kunnen opdrachtgevers van strategie tot uitvoering bediend worden in het benutten van de kansen die deze nieuwe generatie internet te bieden heeft.

Extended Reality specialist Boldly-XR is al enige jaren bezig met het ontwikkelen van metaverses en AR/VR experiences voor merken als VanMoof, Rabobank en Mastercard.

In de aanloop naar de lancering van HighFive zijn binnen Handpicked agencies al met verschillende opdrachtgevers Web3 projecten gestart. Sport specialist TDE heeft al een aantal mooie blockchain en NFT projecten opgeleverd met o.a. PSV, Team Jumbo-Visma wielrenner Wout van Aert en marathonatleet Eliud Kipchoge .

Handpicked agencies lanceert vandaag HighFive. Het nieuwe agency gaat opdrachtgevers helpen bij het verkennen en verwaarden van de kansen van Web3 . Handpicked agencies heeft in Mike Lelieveld de ondernemer gevonden om HighFive te gaan leiden.

1999 exclusieve NFT’s

Ter gelegenheid van de lancering geeft HighFive 1999 NFT’s uit. Een verwijzing naar het oprichtingsjaar van E-sites, het eerste Handpicked agency. De NFT’s zijn te verkrijgen voor iedereen die lid wil worden van de HighFive community.

Een HighFive NFT geeft toegang tot exclusieve evenementen, stemrecht in de HighFive DAO, whitelist access tot toekomstige HighFive projecten en de mogelijkheid om mee te investeren op projecten.

Handpicked agencies

Handpicked agencies is een familie van 9 gespecialiseerde digitale bureaus met in totaal 275 digitale specialisten. Handpicked werd eerder dit jaar in de Emerce100 voor de tweede achtereenvolgende keer uitgeroepen tot beste bureaugroep van Nederland