De perfecte post op LinkedIn een nieuw leerzaam boek voor gebruikers

LinkedIn is uitgegroeid tot dé bestemming voor professionele waardecreatie, iets wat Franck Fielemon en Ina Boer, auteurs van 'De perfecte post op LinkedIn', krachtig benadrukken. Dit platform, rijk aan gebruikers in Nederland, biedt ongeëvenaarde kansen voor professionals om zichzelf in de schijnwerpers te zetten.



Het boek van Fielemon en Boer staat vol met concrete tips om aansprekende posts te creëren die niet alleen waarde bieden maar ook je zichtbaarheid en invloed vergroten. Authentieke content die echt geeft aan het netwerk staat centraal en versterkt je online aanwezigheid en connecties.

Updates met ChatGPT en de creatormodus

Samen met Ina Boer herschreef Franck de eerdere editie ‘Zo bedenk je de perfecte post op LinkedIn’. Ze vulden het bovendien aan met updates over ChatGPT, tot aan de laatste wijzigingen van de creatormodus. “Idealiter laat je op LinkedIn zien hoe waardevol je bent voor je doelgroep. Je maakt jezelf zichtbaar en komt daardoor op de radar van klanten, werkgevers, opdrachtgevers en potentiële werknemers of collega’s. Je content moet daarom herkenbaar, authentiek en oprecht zijn.”

Drie pijlers staan daarbij centraal. Geven, verbinden en waarde creëren voor je netwerk. De perfecte post bedenken is één ding, maar hem ook succesvol zichtbaar maken in je online netwerk en daarbuiten, is de echte uitdaging, aldus de schrijvers.

Het boek ‘De perfecte post op LinkedIn' is bij de betere boekhandel te verkrijgen en online bij ondermeer Bol.com. ISBN 9789089659113

[Fotocredits - Urupong © Adobe Stock]