Zou jij in een zelfrijdende auto stappen?

Maar liefst 44 procent van de Nederlanders wil nooit in een zelfrijdende auto stappen. Dit blijkt uit onderzoek van MisterGreen onder 1.091 Nederlanders met een rijbewijs, uitgevoerd door Panelwizard. Veiligheid lijkt hiervoor de belangrijkste verklaring. Zo denken ruim vier op de tien respondenten dat full self-driving (FSD) auto’s vaker verantwoordelijk zijn voor ongelukken dan menselijke bestuurders.

Met name vrouwen zijn terughoudend ten opzichte van zelfrijdende auto’s. Zo wil 53 procent van hen nooit in zo’n voertuig stappen en is de helft ervan overtuigd dat ze meer ongelukken veroorzaken dan wanneer er een persoon achter het stuur zit. Onder mannelijke respondenten bedragen deze percentages 35 en 34 procent.