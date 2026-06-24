Chinese automerken zijn bezig aan een opvallende opmars in Europa. Waar consumenten enkele jaren geleden nog vooral keken naar gevestigde namen uit Duitsland, Frankrijk, Japan of Zuid-Korea, winnen nieuwe merken uit China in rap tempo terrein. Een van de opvallendste voorbeelden daarvan is de Jaecoo 7

De plug-in hybride SUV van Omoda Jaecoo heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot het populairste model van het merk in Europa. Inmiddels rijden er bijna 86.000 exemplaren rond op Europese wegen, terwijl het merk pas anderhalf jaar geleden officieel zijn entree maakte op de Europese markt.

Opvallende groei in korte tijd

Sinds de introductie in Europa in het derde kwartaal van 2025 heeft de Jaecoo 7 een indrukwekkende groei doorgemaakt. Op het Europese vasteland zijn inmiddels meer dan 39.000 exemplaren verkocht. Vooral Spanje, Italië en Polen blijken belangrijke groeimarkten voor het merk.

Ook het Verenigd Koninkrijk omarmt de SUV massaal. Daar zijn inmiddels bijna 47.000 Jaecoo 7-modellen geregistreerd. Daarmee behoort het model inmiddels tot de bestverkochte hybrides van het land.

Nederland vormt daarop geen uitzondering. Hoewel Omoda Jaecoo hier pas sinds eind 2025 actief is, zijn er inmiddels meer dan 1.500 Jaecoo 7 SHS-P-modellen verkocht. Daarmee is het direct het populairste model van het merk in ons land geworden.

Waarom slaat de Jaecoo 7 aan?

Het succes van de Jaecoo 7 komt niet uit de lucht vallen. Europese automobilisten zoeken steeds vaker naar auto's die een combinatie bieden van ruimte, technologie, elektrificatie en een betaalbare prijs.

Precies daar positioneert de Jaecoo 7 zich.

De SUV combineert een premium uitstraling met moderne technologie, veel standaarduitrusting en een plug-in hybride aandrijflijn. Volgens Omoda Jaecoo blijkt juist die combinatie goed aan te sluiten op de wensen van Europese consumenten.

Met een vanafprijs van €37.990 bevindt de auto zich bovendien in een segment waarin het aanbod van rijk uitgeruste plug-in hybride SUV's relatief beperkt is.

Tot 1.200 kilometer rijbereik

Een van de belangrijkste verkoopargumenten is het zogenaamde Super Hybrid System van Omoda Jaecoo.

De aandrijflijn combineert een 1.5 T-GDI benzinemotor met een elektromotor en een intelligente DHT-transmissie. Het resultaat is een systeemvermogen van 347 pk, een volledig elektrische actieradius tot 90 kilometer en een totaal rijbereik van meer dan 1.200 kilometer

Voor veel automobilisten vormt dat een aantrekkelijk alternatief tussen volledig elektrisch rijden en traditionele benzinemodellen. Dagelijkse ritten kunnen grotendeels elektrisch worden afgelegd, terwijl lange afstanden zonder laadstress mogelijk blijven.

Premium uitrusting als wapen

Waar Chinese merken vroeger vooral concurreerden op prijs, lijkt de strategie inmiddels verschoven naar prijs én uitrusting.

De Jaecoo 7 beschikt standaard over een digitaal instrumentencluster, een 14,8-inch touchscreen, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, OTA-updates, sfeerverlichting en diverse rijhulpsystemen.

De luxere uitvoeringen voegen daar onder meer verwarmde en geventileerde stoelen, een panoramadak, een head-up display, een Sony-audiosysteem en een elektrisch bedienbare achterklep aan toe. Daarmee probeert Jaecoo zich nadrukkelijk te positioneren als alternatief voor gevestigde Europese en Aziatische merken.

Veiligheid speelt belangrijke rol

Ook op het gebied van veiligheid wil het merk laten zien dat het serieus genomen moet worden.

De Jaecoo 7 behaalde de maximale score van vijf sterren bij Euro NCAP. De SUV beschikt over acht airbags, een carrosseriestructuur die voor meer dan 80 procent uit hoogwaardig staal bestaat en een uitgebreid pakket aan rijhulpsystemen.

Functies als Adaptive Cruise Control, Active Lane Keeping Assist, Blind Spot Detection en Autonomous Emergency Braking behoren tot de standaarduitrusting.

Chinese automerken winnen terrein

De snelle opmars van de Jaecoo 7 laat zien dat Europese consumenten steeds minder terughoudend zijn tegenover nieuwe automerken uit China.

Merken als BYD, MG, Omoda en Jaecoo investeren fors in design, technologie, elektrificatie en dealernetwerken . Tegelijkertijd worden prijsverschillen met traditionele merken steeds interessanter voor consumenten die op zoek zijn naar veel auto voor hun geld.

Dat Omoda Jaecoo inmiddels beschikt over een landelijk netwerk van dealers en standaard zeven jaar garantie biedt, helpt daarbij eveneens om vertrouwen op te bouwen.

Een voorproefje van wat nog komt

Voor Omoda Jaecoo lijkt de Jaecoo 7 slechts het begin.

Het merk heeft aangekondigd zijn Nederlandse modellengamma in 2026 verder uit te breiden met nieuwe modellen. Daarmee wil het zijn positie in de snel veranderende Europese automarkt verder versterken.

Of de Jaecoo 7 uiteindelijk kan uitgroeien tot een vaste waarde in het Europese straatbeeld moet nog blijken. Maar één ding is duidelijk: met bijna 86.000 verkochte exemplaren in relatief korte tijd heeft de Chinese SUV zich inmiddels stevig op de kaart gezet.