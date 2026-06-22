Smart heeft zijn conceptcar #2 vanmorgen uit de doeken gedaan. Wij hebben bolide al gezien en kunnen aanraken, maar wat we niet hebben kunnen fotograferen is de binnenkant van de auto . Die wordt nog volop ontwikkeld, maar we mochten er wel vast naar kijken. Engineer Christoph Dietlmeier vertelt er meer over.

Seating box

“In onze designstudio gebruiken we deze seating box ook echt. Hierin testen we wat werkt voor de binnenkant van de auto.” Het interieur is enorm ruim en lijkt te groot voor de conceptauto die er staat, maar het zou toch echt moeten passen. Dit ‘testinterieur’ is grotendeels bij elkaar gekleid, maar door de verflaag erbovenop zou je dat niet zeggen. Eén plekje geeft het terracottakleurtje van de klei weg, maar verder ziet het eruit alsof het zo in de auto kan worden geïmplementeerd.

Wat opvalt zijn onder andere de ronde vormen. Ronde speakers, ronde mandjes aan de zijkant om paperassen, snoep en andere rommeltjes in te doen en een glooiend dashboard met een scherm dat naar de bestuurder gericht is. Een heads-up display is er niet, zoals we dat wel in de #5 ervaren hebben. “Er zijn wel overeenkomsten tussen de City Coupe van Smart en deze: vooral het golvende ontwerp is echt het dna van de originele Smart. Gevoelsmatig is het een Fortwo, maar dan in de moderne tijd. Dit is niet zomaar een auto, het is een mode-accessoire dat je gebruikt in de stad, en niet alleen om van a naar b te komen.”

Meer dan een auto?

Christoph wijst op datzelfde handtas-idee: het is niet alleen vervoer, het is ook een plek waarin je je spullen bewaard en daar is in het interieur duidelijk over nagedacht. Hij moet een handige toevoeging zijn op het leven en daarom heeft hij bijvoorbeeld een brede laadplek voor twee smartphones in het midden. Er zijn veel plekken om spullen op te bergen, waaronder een soort luik dat je vanuit de bank kunt openen. Bank ja, want dit interieur bestaat niet uit twee aparte stoelen: het is een doorlopende bank waar je dus wat minder individueel zit: het is meer samen.

Verder vallen wederom de gouden details op, al is het afwachten of die luxe afwerking ook naar de uiteindelijke versie komt. We zien daarnaast de textiel-banden terugkomen die we ook aan de buitenkant zagen, die wel heel ‘concept’ zijn, al is het uiteraard aan de binnenkant van de auto veel beter te doen dan aan de buitenkant. Het zou vrij gedurfd zijn voert Smart dit inderdaad door in de uiteindelijke auto. We weten in oktober meer, want dan stelt het automerk de uiteindelijke #2 voor aan het grote publiek.