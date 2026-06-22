Smart is van plan om in oktober in Parijs zijn gloednieuwe #2 aan te kondigen. Een auto die heel wat anders is dan andere auto’s in zijn ‘hashtag’-lijn en die zelfs teruggrijpt naar waar we dit automerk van kennen: een kleine auto voor twee. Hoewel, we hebben het concept gezien en dat is toch echt een auto te noemen.

Smart #2

Het is een passieproject voor veel mensen bij Smart. Zoals Sales Director Remo Guthauser het zegt: “Het terugbrengen van een auto die zo iconisch is, komt niet vaak voor en dat voel je in het bedrijf. Iedereen werkt vol passie aan dit project en het is merkbaar dat we met iets bijzonders bezig zijn. De meest significante auto’s zijn niet groot of snel, ze passen in het dagelijks leven van mensen. Dat is waar de #2 voor gebouwd wordt.”

Je zou kunnen denken dat Smart juist een auto zou maken die nog kleiner is dan de Fortwo ooit was, omdat micro-auto’s nu eenmaal de trend zijn. Microlino, Opel Rocks, we zien ze in de stad overal. Smart wil echter gaan voor een ander type auto dat je overal ziet: de kleine auto. Er zijn nog altijd twee miljoen oude Fortwo’s en Forfours op de weg te zien en hoewel Smart met zijn laatste auto’s juist wat meer wegging van dat schattige, kleine auto-imago, daar komt het nu juist wel weer met zo’n auto voor twee. Maar, noem hem vooral niet schattig.

Stoer, maar ook designerhandtas

Hoewel de auto er stoer uitziet, valt ook meteen op dat hij aan de voorkant stoffen banden heeft en een soort Louis Vuitton-look met Smart-logo’s. De inspiratie voor de auto is een handtas. Teamlead Exterior Design Mohammad Hossein Aminyekta legt uit dat Smart zich in 1994 afvroeg waarom steden zich aan moeten passen aan onze auto’s, als onze auto’s zich ook aan de stad kunnen aanpassen. “Deze auto is ons 2026-antwoord op die vraag. Hij zit eruit als een handtas, alsof je hem zo kan optillen. Het is ook als je tas: je stopt je spullen erin en het is een belangrijk apparaat om die spullen te transporteren.”

De auto moet blijdschap oproepen en hoewel het een heel ander model is dan recente auto’s van het Duitse merk, wordt er in design wel veel hetzelfde gedaan. Zo moet de #2 er compact uitzien, maar juist veel ruimte bieden aan de binnenkant. Ook verwijst Smart naar zijn ‘love, pure and unexpected’-designtaal, waarbij er vol volume, iconische vormen en met naadloze contrasten wordt gewerkt. Zo zijn de koplampen voorzien van geregen lint en heeft de auto een scherpe neus, maar nodigt de auto verder uit tot het aanraken ervan. De banden met hun piepschuim-achtige textuur, de goudkleurige details en de twee kleine schermen onder de koplampen waarop je bijvoorbeeld #2 kunt tonen: ze maken dit een bijzondere conceptcar.

De uiteindelijke auto maakt gebruik van het ECA -platform: dit is het Electric Compact Architecture-platform dat de basis vormt van de auto. Het bevindt zich nu in het eindstadium van ontwikkeling. Er wordt volop getest, vooral met verschillende wegen: van de kinderkopjes in Rome tot ijswegen in Scandinavië: er is geprobeerd om overal rekening mee te houden.

Verder laat Smart er nog niet heel veel over los, behalve dat het een compacte aandrijflijn is waarbij elke millimeter zo zijn functie heeft en dat de batterij 35,7 kilowattuur is met snelladen. Het is de bedoeling at ECA niet alleen voor de #2 wordt gebruikt, maar ook in andere auto’s.

Smart zegt dat de uiteindelijke #2 nog volop in ontwikkeling is, dus in oktober gaan we zien waar dat uiteindelijk toe heeft geleid.