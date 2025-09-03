    • Terug
    03.09.2025
    Smart #2 brengt de iconische stadsauto terug: dit keer volledig elektrisch

    By: Jeroen de Hooge

    Na jaren van speculatie is het officieel: smart brengt de iconische tweezitter terug. De nieuwe smart #2 wordt een volledig elektrische stadsauto en verschijnt eind 2026 op de Europese markt. Daarmee zet smart een moderne opvolger neer van de legendarische fortwo, die ooit symbool stond voor compacte en slimme mobiliteit in drukke steden.

    Ontworpen voor de stad

    De smart #2 is een ultracompact model in het A-segment, speciaal ontwikkeld voor het stedelijke verkeer. Het design komt van het Mercedes-Benz Designteam, terwijl de productie in China plaatsvindt. Het project, intern bekend als project: two, heeft inmiddels groen licht gekregen na een uitgebreide haalbaarheidsstudie.

    Met dit model keert smart terug naar zijn oorsprong: een kleine, wendbare tweezitter die perfect past in een tijd waarin steden vergroenen en ruimte schaars is.

    Erfgoed in een nieuw jasje

    Dirk Adelmann, CEO van smart Europe, spreekt van een mijlpaal: “De smart fortwo stond altijd symbool voor stedelijke mobiliteit. Met de smart #2 bouwen we voort op dat erfgoed, maar dan volledig elektrisch en toekomstgericht.

    De smart #2 moet niet alleen praktisch en efficiënt zijn, maar ook premium aanvoelen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen Mercedes-Benz en Geely, aangevuld met nieuwe investeerders, wordt er zwaar ingezet op zowel design als technologie.

    Van fortwo naar #2

    Waar de oorspronkelijke fortwo een revolutie betekende in het straatbeeld, wil smart met de #2 diezelfde rol opnieuw vervullen – dit keer met elektrische aandrijving, digitale features en een focus op duurzaamheid. De auto wordt gepositioneerd als hét model voor wie een compacte, stijlvolle en milieuvriendelijke stadsauto zoekt.

    Aanvulling op het portfolio

    De smart #2 sluit het gamma aan de onderkant aan op de bestaande modellen #1, #3 en de recent gelanceerde #5. Daarmee heeft smart straks een volledig portfolio: van ultracompacte stadsauto tot premium SUV. Voor consumenten betekent dit meer keuze, afgestemd op uiteenlopende levensstijlen.

    Verwachtingen

    Hoewel technische details over het accupakket en bereik nog ontbreken, is de verwachting dat smart de #2 een actieradius meegeeft die voldoende is voor dagelijks gebruik in en rond de stad. Dankzij zijn compacte formaat en elektrische aandrijving moet dit model uitblinken in efficiëntie en lage gebruikskosten.

    Jeroen de Hooge
    Jeroen is al meer dan 15 jaar betrokken bij Dutchcowboys. Voornamelijk als digital content creator. En dan voor alle titels van The Blogidea Factory. Liefhebber van advertising,...

