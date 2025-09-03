Smart #2 brengt de iconische stadsauto terug: dit keer volledig elektrisch

Na jaren van speculatie is het officieel: smart brengt de iconische tweezitter terug. De nieuwe smart #2 wordt een volledig elektrische stadsauto en verschijnt eind 2026 op de Europese markt. Daarmee zet smart een moderne opvolger neer van de legendarische fortwo, die ooit symbool stond voor compacte en slimme mobiliteit in drukke steden.
De smart #2 is een ultracompact model in het A-segment, speciaal ontwikkeld voor het stedelijke verkeer. Het design komt van het Mercedes-Benz Designteam, terwijl de productie in China plaatsvindt. Het project, intern bekend als project: two, heeft inmiddels groen licht gekregen na een uitgebreide haalbaarheidsstudie.
Met dit model keert smart terug naar zijn oorsprong: een kleine, wendbare tweezitter die perfect past in een tijd waarin steden vergroenen en ruimte schaars is.
Dirk Adelmann, CEO van smart Europe, spreekt van een mijlpaal: “De smart fortwo stond altijd symbool voor stedelijke mobiliteit. Met de smart #2 bouwen we voort op dat erfgoed, maar dan volledig elektrisch en toekomstgericht.”
De smart #2 moet niet alleen praktisch en efficiënt zijn, maar ook premium aanvoelen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen Mercedes-Benz en Geely, aangevuld met nieuwe investeerders, wordt er zwaar ingezet op zowel design als technologie.
Waar de oorspronkelijke fortwo een revolutie betekende in het straatbeeld, wil smart met de #2 diezelfde rol opnieuw vervullen – dit keer met elektrische aandrijving, digitale features en een focus op duurzaamheid. De auto wordt gepositioneerd als hét model voor wie een compacte, stijlvolle en milieuvriendelijke stadsauto zoekt.
De smart #2 sluit het gamma aan de onderkant aan op de bestaande modellen #1, #3 en de recent gelanceerde #5. Daarmee heeft smart straks een volledig portfolio: van ultracompacte stadsauto tot premium SUV. Voor consumenten betekent dit meer keuze, afgestemd op uiteenlopende levensstijlen.
Hoewel technische details over het accupakket en bereik nog ontbreken, is de verwachting dat smart de #2 een actieradius meegeeft die voldoende is voor dagelijks gebruik in en rond de stad. Dankzij zijn compacte formaat en elektrische aandrijving moet dit model uitblinken in efficiëntie en lage gebruikskosten.