Smart #2 brengt de iconische stadsauto terug: dit keer volledig elektrisch

Na jaren van speculatie is het officieel: smart brengt de iconische tweezitter terug. De nieuwe smart #2 wordt een volledig elektrische stadsauto en verschijnt eind 2026 op de Europese markt. Daarmee zet smart een moderne opvolger neer van de legendarische fortwo, die ooit symbool stond voor compacte en slimme mobiliteit in drukke steden.

Ontworpen voor de stad

De smart #2 is een ultracompact model in het A-segment, speciaal ontwikkeld voor het stedelijke verkeer. Het design komt van het Mercedes-Benz Designteam, terwijl de productie in China plaatsvindt. Het project, intern bekend als project: two, heeft inmiddels groen licht gekregen na een uitgebreide haalbaarheidsstudie.

Met dit model keert smart terug naar zijn oorsprong: een kleine, wendbare tweezitter die perfect past in een tijd waarin steden vergroenen en ruimte schaars is.