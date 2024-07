Waarom je als iPhone-gebruiker beter niet voor deze auto’s kiest

Heb je een iPhone en wil je ergens heen navigeren, dan kun je in de meeste auto’s gewoon kiezen voor CarPlay. Hierdoor kun je vanaf het infotainmentscherm op veilige wijze diverse functies van je telefoon gebruiken. Dat geldt alleen niet voor alle bolides. Elektrische auto-marker Rivian zegt geen plannen te hebben om CarPlay aan zijn auto’s toe te voegen. Het is daarin niet alleen: Tesla en Mercedes-Benz doen er ook niet aan.

Flitsmeister

Het is je vast niet ontgaan dat Flitsmeister recent de mogelijkheid om de app in de auto te gebruiken via Android Auto of Apple CarPlay achter een betaalmuur heeft gezet. Of eigenlijk een betaalmuurtje, want het kost je 3 euro per maand, met daarbij nog meer mogelijkheden. Toch vinden veel mensen het onzin en zijn ze gewisseld naar een andere navigatietool: eerst was het namelijk gratis beschikbaar en het maakt het bovendien een stuk veiliger om je auto te gebruiken.

Toch kiezen ook automakers ervoor om niet en masse CarPlay aan hun vierwielers toe te voegen. Uiteraard omdat ze willen dat mensen op hun telefoon gaan zitten tijdens het rijden, maar ze willen controle houden over hun auto’s en geen andere systemen toelaten. Opmerkelijk genoeg een gedachtegoed dat juist Apple ook aanhangt, met zijn redelijk dichtgetimmerde ecosysteem. Rivian zegt erover tegen TheVerge dat het het wat ironisch vindt, omdat Apple ook volledige beheersing over zijn ecosysteem wil. “We willen dat de digitale ervaring in de auto altijd consistent en harmonieus voelt.”

Rivian

Het is echter veel praktischer dan alleen maar een ‘mensen in je eigen systeem willen houden’. Zo stelt het bedrijf dat je dan uit de app zou moeten gaan als je je kofferbak wil openen. Dat is bepaald geen gestroomlijnde ervaring, terwijl dat wel de bedoeling is van de auto: alles moet ‘gewoon’ werken en dan vooral: samenwerken. Rivian gaat daarin wel ver: het ontwikkelde zelfs zijn eigen navigatiesysteem, zonder daarbij te bouwen op bijvoorbeeld Google Maps. Het zou meer tijd hebben om dat soort dingen te doen, omdat het niet bezig hoeft te zijn met het integreren van CarPlay, stelt het.

Het is wel erg vanuit de automaker bedacht: waarom zou je het niet allebei mogelijk maken, zodat je niks uitsluit? Je zal met het Rivian-eigen systeem waarschijnlijk toch enorm inleveren als het gaat om de mogelijkheden die Apple CarPlay biedt. Gaat het uiteindelijk om comfort, of veiligheid? We zijn benieuwd.

Rivian kun je nu nog niet vinden bij de dealer: vanaf 2027 komt het merk naar Nederland.