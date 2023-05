VDL gaat waterstof vrachtwagens voor Toyota maken

Toyota zet, naast batterij-elektrische voertuigen (BEV), ook flink in op waterstof-elektrisch aangedreven vrachtwagens. Deze week maakte de Japanse fabrikant bekend dat een deel van die ‘waterstoftrucks’ binnenkort in Nederland gemaakt worden. Daarvoor heeft Toyota een overeenkomst gesloten met VDL Special Vehicles. Dat is helaas voor de autofabriek in Born van VDL, NedCar, nog geen goed nieuws. Special Vehicles is een aparte productiefaciliteit van VDL in Eindhoven. Waar nu VDL vrachtwagens gebouwd worden, ooit bekend als DAF.

Ombouw van diesel naar waterstof

Op zich is het ook niet zo gek dat de waterstoftrucks niet in de fabriek van VDL Nedcar in Born gemaakt gaan worden. De opdracht behelst namelijk niet de volledige productie (of assemblage) van de vrachtwagens, maar ‘slechts’ het ombouwen van al geproduceerde voertuigen naar een waterstof-elektrische uitvoering. En die vrachtwagens van VDL worden dus al gebouwd in Eindhoven.

Hoe dat werkt, hebben we vorig jaar bij de Special Vehicles van Stellantis in Rüdelsheim mogen bekijken. Simpel gezegd: de brandstofmotor wordt uitgebouwd en vervangen door een elektromotor. Onder het voertuig wordt tevens plek gemaakt voor de plaatsing van een accu en brandstofcel (waterstof). Of Toyota op dezelfde manier werkt? Aangezien in het contract met VDL Special Vehicles ook gesproken wordt over het ombouwen van trucks naar een waterstof-elektrische versie, mag je daar wel van uit gaan.

De eerste waterstoftruck zal deze zomer nog worden afgeleverd door VDL Special Vehicles. In het najaar wordt de productie verder opgeschaald. Die worden later onder andere ook ingezet op logistieke routes van TME in Europa.

“Het project versterkt de kennis over het inzetten van waterstoftrucks, waardoor de langetermijnvisie van TME om de logistiek koolstofvrij te maken en de ecologische voetafdruk van Toyota te verminderen, verder wordt ondersteund”, aldus Toyota.

Waterstof beter dan batterij voor trucks.

Toyota Motor Europe ziet een grote potentie in het gebruik van waterstoftrucks om logistieke routes emissievrij te maken. De waterstofsystemen zijn lichter dan die van BEV’s, waardoor het laadvermogen van de truck op peil blijft. Daarnaast kan een vrachtwagen met waterstofbrandstofcel net zo snel tanken als een dieseltruck.