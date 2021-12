Toyota’s tweede generatie Fuel Cell wordt in Brussel gemaakt

Toyota was een van de eerste autofabrikanten die, in 1997, een hybride auto, de Prius, op de markt zette. Onlangs presenteerde het merk pas zijn eerste volledig elektrische model, de bZ4X. Intussen werkt Toyota ook al heel wat jaren aan ‘die andere EV-variant’, met waterstof-elektrische aandrijflijnen. De ontwikkeling van de daarvoor benodigde zogenoemde fuel cell’s, of brandstofcellen, startte de fabrikant al in 1992.

Productie in Europe door grotere vraag

De jarenlange ervaring heeft onder andere geleid tot de komt van een tweede generatie, compacte en lichtere brandstofcelmodule. Die maken het mogelijk om de toepassing van waterstof-elektrische technologie verder uit te breiden en worden al gebruikt in de waterstof-elektrische Toyota Mirai.

Binnenkort start de productie van de nieuwe generatie brandstofcellen in Europa, Brussel om precies te zijn. De keuze voor Europa is mede te danken aan de groeiende vraag naar waterstof-elektrische voertuigen in dit deel van de wereld. De nieuwe fabriek, die in januari 2022 wordt geopend, huisvest een proefassemblagelijn die geavanceerde technologie combineert met een hoge productiekwaliteit.