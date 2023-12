Toyota lijkt elektrisch rijden nu toch te gaan omarmen

Toyota en elektrisch rijden, (te)lang waren die twee niet echt elkaars vrienden. Veel energie en geloof werd gestopt in het rijden op waterstof maar die droom lijkt definitief over. De automaker werd zelfs benoemd tot de grootste ambassadeur van het rijden op dit alternatief. Inmiddels stort Toyota zich vol op de productie van elektrische auto's met bijzondere aandacht voor Europa.

BYD Toyota EV Technology



Toyota onthulde deze conceptauto voor het eerst op de Autoshow van Shanghai in april van dit jaar. Het model is ontwikkeld voor zowel de Chinese als de Europese markt door BYD Toyota EV Technology Co, een joint venture opgericht door Toyota en BYD. Dit verklaart overigens gelijk waarom je in Toyota garage's ook BYD modellen ziet staan.

Met zijn multitechnologie-aanpak streeft Toyota naar een toekomst waarin koolstofneutraliteit wordt bereikt door de praktische introductie van een modellengamma met een alternatieve brandstof- en emissievrije aandrijflijn-technologie.

Zes nieuwe modellen de komende jaren

Het streven van Toyota is om tegen 2026 zes batterij-elektrische modellen in Europa te introduceren. Deze reeks geëlektrificeerde voertuigen moet Toyota Motor Europe ondersteunen bij het behalen van het doel om tegen 2035 exclusief emissievrije modellen aan te bieden en tegen 2040 volledige koolstofneutraliteit te bereiken.