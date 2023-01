Toyota wil petrolheads tegemoetkomen, maar dan anders

Ze zijn er nog in grote getalen, petrolheads die (nog) niets moeten hebben van elektrische bolides. Toegegeven, ook ik ben nog altijd heel blij met mijn Golf 4 V5 met zijn ronkende en benzine slurpende 2,3 liter vijfcilinder, maar dit terzijde. Toyota heeft in Tokio laten zien dat de fabrikant ook liefhebbers van oude auto’s tegemoet kan komen. Tijdens een event voor custom cars uit het verleden liet Toyota twee Corolla’s uit de jaren 80 opdraven die zo aangepast zijn dat ze binnen de zero-emission categorie passen.

Twee zero-emission Corolla’s

Om precies te zijn had Toyota speciaal voor dit event twee Corolla’s uit de jaren 80 – van de AE86 modelreeks – omgebouwd. Eentje was voorzien van een batterij-elektrische aandrijving. De andere was omgebouwd om te kunnen rijden op waterstof.

Let wel, dat is dus geen waterstof-elektrische ‘mod’, maar de originele verbrandingsmotor die zo aangepast is dat hij op waterstof loopt. Voor de échte petrolheads zou dat dus een ideale zero-emission optie zijn. Geen schadelijke uitstoot, maar wel en ronkende motor, inclusief het daarbij horende geluid.

Als we de president van Toyota mogen geloven, dan is dit niet zomaar een gimmick. Tijdens het event zij Akio Toyoda dat het ombouwen van bestaande auto’s tot BEV en/of H2 modellen mogelijk broodnodig is om de zero-emission doelstelling van 2050 te kunnen halen.

Zeker in Japan waar slechts een op de 20 auto’s een nieuwe is en nog veel oudere voertuigen, deels of volledig aangedreven door een brandstofmotor, rondrijden. Daarnaast ziet de fabrikant met het ombouwen van oude Toyota’s ook als een serieuze optie om de liefhebbers van oude (Toyota) modellen tegemoet te komen.